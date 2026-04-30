Adana'da uyuşturucu operasyonu! Dolaptan hükümlü torbacı çıktı

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 21-28 Nisan tarihleri arasında uyuşturucu madde ticareti ve kullanımı suçlarından kesinleşmiş hapis cezası ile firari hükümlülere yönelik çalışma yaptı. 33 firari hükümlü yapılan çalışmalarla yakalandı.

8 yıl 4 ay hapis cezasıyla aranan A.Ç.(47) ise polisten kaçabilmek için ilginç bir yönteme başvurdu. Polisin eve baskın yapmasıyla A.Ç., kıyafet dolabına girip üzerine çarşaf örttü. Ancak polis bu numaraya kanmayıp firari hükümlüyü yakaladı.

Yakalanan hükümlüler cezaevlerine teslim edildi.