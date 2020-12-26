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Adana'da uyuşturucu operasyonu: Gözaltılar var

Adana'da uyuşturucu satışı yapan kişilere operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında bazı şüpheliler gözaltına alındı.

AA26 Aralık 2020 Cumartesi 08:18 - Güncelleme: 26 Aralık 2020 Cumartesi 08:18
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Adana Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda ekipler, haklarında gözaltı kararı verilen şüphelileri yakalamak için özel harekat polislerinin de desteğiyle tespit edilen evlere operasyon düzenledi.

Baskınlarda, şüphelilerin evlerinde arama yapıldı. Özel harekat polisleri de evlerin damlarında ve sokak girişlerinde önlem aldı.

Gözaltına alınan bazı şüpheliler Adana Adli Tıp Birimi'ndeki sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

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