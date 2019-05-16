Adana'da uyuşturucu operasyonu: Yüzünü bebeğiyle gizlemeye çalıştı
Adana'da uyuşturucu bağımlılarına eczanelerden kırmızı reçeteyle temin edilen ilaçları sattığı iddiasıyla gözaltına alınan Rahma Alır (27), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Alır'ın, sağlık kontrolü için götürüldüğü hastanede, yüzünü kucağında taşıdığı bebeğiyle gizlemeye çalıştığı görüldü.
- AA
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokakta uyuşturucu satanların tespit edilip yakalanması için çalışma başlattı.
Polis, merkez Yüreğir ilçesi Ulubatlı Hasan Mahallesi'nde Rahma A. (27) isimli kadının uyuşturucu bağımlılarına evinin önünde kırmızı ve yeşil reçeteli uyuşturucu etkili hap sattığı iddiasıyla operasyon düzenledi.
Üzerinden kırmızı ve yeşil reçeteli uyuşturucu etkili 17 hapla yakalanan kadın gözaltına alındı.
Emniyet Müdürlüğüne götürülen şüpheli, işlemlerinin tamamlanmasının ardından sağlık kontrolü için Adana Adli Tıp Birimine getirildi.
Daha sonra adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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