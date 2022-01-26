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Adana'da uyuşturucu operasyonu!

Adana Merkez Otogarı'nda bir yolcu otobüsünde yapılan aramada, elektrikli fırına gizlenmiş 1 kilo 632 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan fırının sahibi Veysel Y. (30), 'Uyuşturucu maddeyi Diyarbakır'dan ucuza satın aldım. Satış yapmıyorum, kendim kullanıyorum' dedi.

DHA26 Ocak 2022 Çarşamba 10:40 - Güncelleme: 26 Ocak 2022 Çarşamba 10:40
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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği bilgisine ulaşınca harekete geçti. Adana Merkez Otogarı'nda önlem alan ekipler, Diyarbakır'dan gelip Antalya'ya giden otobüste, narkotik köpeği 'Aşil' ile arama yaptı. Aşil, otobüsün bagajındaki elektrikli fırına tepki verdi.

Polis, metal korumasını açtığı fırının içinde 4 paket halinde toplam 1 kilo 632 gram esrar ele geçirdi. Fırının sahibi Veysel Y. (30) gözaltına alındı. Emniyete götürülen Veysel Y. ifadesinde, "Uyuşturucu maddeyi Diyarbakır'dan ucuza satın aldım. Satış yapmıyorum, kendim kullanıyorum" dedi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Veysel Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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