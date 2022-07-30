İSTANBUL 31°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Temmuz 2022 Cumartesi / 2 Muharrem 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    17,914
  • EURO
    18,333
  • ALTIN
    1017.6
  • BIST100
    2592.38
Güncel

Adana'da uyuşturucu operasyonu

Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.

AA30 Temmuz 2022 Cumartesi 10:18 - Güncelleme:
ABONE OL

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlattı. Araştırmalar sonucu 12 şüphelinin kimliği ve adresleri tespit edildi.

Ekipler, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun "uyuşturucu operasyonlarının gündüz yapılması" yönündeki talimatına uyarak, havanın aydınlanmasının ardından 17 adrese operasyon düzenledi.

Bu kapsamda, Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin de desteğiyle merkez Seyhan ilçesi Şakirpaşa Mahallesi'ndeki bir eve de baskın yapıldı.

İkametteki aramalarda, yeşil reçeteyle satışı yapılabilen uyuşturucu etkili haplar ile ruhsatsız tabanca bulundu.

Operasyon kapsamında 19 kök Hint keneviri, 5,67 gram esrar, 3,73 gram sentetik uyuşturucu, 75 uyuşturucu etkili hap, hassas terazi, ruhsatsız 2 tabanca ile bu silahlara ait 51 mermi ele geçirildi, 12 zanlı yakalandı.

  • uyuşturucu operasyonu
  • adana
  • gözaltı

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.