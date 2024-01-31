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Adana'da uyuşturucu satıcısı tutuklu sanığa hapis ve para cezası verildi

Adana'da iş yerinde sentetik uyuşturucu satarken yakalanan tutuklu sanığa 15 yıl hapis ve 30 bin lira adli para cezası verildi.

AA31 Ocak 2024 Çarşamba 11:14 - Güncelleme:
Adana'da uyuşturucu satıcısı tutuklu sanığa hapis ve para cezası verildi
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Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, sanık M.A.G. tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı, avukatı da salonda hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkında mütalaasında, geçen yıl Kurtuluş Mahallesi'nde işlettiği çay ocağına gelen 2 kişiye sentetik uyuşturucu satarken polis ekiplerince yakalanan sanığın "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Hakkındaki suçlamaları reddeden M.A.G. ise beraatini istedi.

Mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 15 yıl hapis ve 30 bin lira adli para cezasına çarptırdığı sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

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