Adana'da uyuşturucuya geçi verilmedi

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Seyhan ilçesindeki Hürriyet, Onur ve Bahçeşehir mahalleleri, Sarıçam ilçesindeki Gültepe Mahallesi ile Yüreğir ilçesindeki Ulubatlı Hasan Mahallesi'ndeki 5 ikamete eş zamanlı operasyon düzenledi.
Adreslerde, 220 gram sentetik uyuşturucu, 400 uyuşturucu hap, 20 gram esrar ve 2 hassas terazi ele geçiren ekipler, zanlılar M.K, U.U, E.D, A.S, M.Ç, U.O. ve S.A'yı gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan M.K, U.U, E.D, A.S, M.Ç. ve U.O. tutuklandı, S.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Operasyon kapsamında arama yapılan evde sentetik uyuşturucunun bir kısmının kuru fasulye dolu plastik kovada bulunması polis kamerasınca görüntülendi.