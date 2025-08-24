Adana'da yanan aracın alevleri ormana sıçradı

Pozantı-Adana Otoyolu'nun Eskikonacık mevkisinde sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen otomobilde yangın çıktı.
Alevler rüzgarın etkisiyle yol kenarındaki ormanlık alana sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğünün 50 personeli, Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, 2 söndürme uçağı, 2 helikopter, 5 arazöz ve 2 su ikmal aracı sevk edildi.
Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı.
Devam eden soğutma çalışmaları nedeniyle otoyolun Adana istikametinde trafik akışı kontrollü sağlanıyor.