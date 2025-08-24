İSTANBUL 29°C / 21°C
Güncel

Adana'da yanan aracın alevleri ormana sıçradı

Adana'nın Pozantı ilçesinde otoyoldaki otomobilde çıkan ardından ormanlık alana sıçrayan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

24 Ağustos 2025 Pazar 18:40
Adana'da yanan aracın alevleri ormana sıçradı
Pozantı-Adana Otoyolu'nun Eskikonacık mevkisinde sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen otomobilde yangın çıktı.

Alevler rüzgarın etkisiyle yol kenarındaki ormanlık alana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğünün 50 personeli, Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, 2 söndürme uçağı, 2 helikopter, 5 arazöz ve 2 su ikmal aracı sevk edildi.

Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı.

Devam eden soğutma çalışmaları nedeniyle otoyolun Adana istikametinde trafik akışı kontrollü sağlanıyor.

