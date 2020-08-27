Adana'da yangında zarar gören alan yeniden yeşertilecek

AA 27 Ağustos 2020 Perşembe 12:09 - Güncelleme: 27 Ağustos 2020 Perşembe 12:09

Karacabey, Kuyubeli Mahallesi'nde 23 Ağustos'ta çıkan ve 25 Ağustos'ta kontrol altına alınıp soğutma çalışmalarına başlanan orman yangınına ilişkin AA muhabirine açıklamada bulundu.

Saat 12.50'de çıkan orman yangınına ekiplerin 14 dakikada müdahale etmeye başladığını belirten Karacabey, bölgedeki şiddetli rüzgarın işlerini zorlaştırdığını anlattı.

Karacabey, yangın nedeniyle tüm ekiplerin seferber olduğunu ifade ederek, şunları söyledi:

"Sadece Adana değil, Türkiye'nin 16 orman bölge müdürlüğünden ekipler yangına müdahale etti ve seferber oldu. Yangını söndürmek için hava araçlarından 2 uçağı ve 20 helikopteri bölgeye sevk ettik. Yangın kontrol altına alındı. Burada kahramanca, destansı mücadele gerçekleştirildi. Bölgedeki 8 mahallede bulunan vatandaşlarımızın canlarına zarar gelmemesi en büyük çabamızdı. Bunun neticesini aldığımızı görüyoruz. Burnu bile kanamadan vatandaşlarımız bölgeden tahliye edildi."

Karacabey, hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü dile getirerek, çalışma sonucunda vatandaşların yaralarının sarılması konusunda ellerinden gelen gayreti göstereceklerini vurguladı.

- "ORMAN TEŞKİLATI, YAPTIĞI İŞİ VATAN SAVUNMASI OLARAK GÖRÜYOR"

Bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiğine değinen Karacabey, "Yanan alanın tespit edilmesi, zarar gören ağaçların kaldırılması ve bölgenin bir an önce orman haline getirilmesi için çalışmalara başladık. En kısa sürede burada ağaçlandırma çalışmaları yapıp bölgeyi orman haline getireceğiz." diye konuştu.

Karacabey, yangında devletin bütün imkanlarının seferber edildiğini ve ekiplerin önemli görev üstlendiğini belirterek, "Orman Teşkilatı yaptığı işi vatan savunması olarak görüyor. Yangında evlerin yakınında konuşlanıp bu noktalara zarar gelmemesi amacıyla mücadele ettiğimiz için yangın az zayiatla atlatıldı. Allah esirgesin çok daha büyük felaketi, can kayıplarının yaşandığı afeti konuşuyor olabilirdik." ifadesini kullandı.

Yangına ilişkin soruşturma kapsamında bazı şüphelilerin gözaltına alındığını anımsatan Karacabey, "Bu yangının kasıtlı olarak yapıldığı, Valiliğimizin verdiği bilgiyle aslında teyit edilmiş oldu. Failinin belirlenmiş olması önemli gelişme. Yangın sebebinin ortaya çıkması birtakım vatandaşların üzerindeki yanlış anlamaları da ortadan kaldırmış olacak ayrıca bu kişilerin alacakları cezalar bundan sonra bu tür hadiselere niyetlenecek olan kişilerin dikkatlerini çekmesi açısından önemli olacak." dedi.