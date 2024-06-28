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Adana'da yasa dışı bahis operasyonu: 553 milyon TL değerinde mal varlığına el konuldu

Adana merkezli 30 ilde Cumhuriyet tarihinin en büyük 'yasa dışı bahis' operasyonunda yakalanan 173 kişi adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilenler arasında şebekenin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Karadağ ayağını yöneten 2 elebaşının da olduğu öğrenildi.

IHA28 Haziran 2024 Cuma 11:17 - Güncelleme:
Adana'da yasa dışı bahis operasyonu: 553 milyon TL değerinde mal varlığına el konuldu
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Adana Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, liderliğini H.S. ve K.A.U.'nun yaptığı 'yasa dışı bahis' şebekesini teknik ve fiziki takibe aldı.

H.S.'nin şebekenin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ayağını, K.A.U.'nun ise Karadağ ayağını yönettiği belirlendi.

"450 MİLYON DOLAR PARA HAREKETLİLİĞİ VAR"

8 internet sitesi üzerinden ve 6 farklı ilde açtıkları 6 ofiste 450 milyon dolar hacminde para haraketliliği olan şebekeye yapılan teknik ve fiziki takibin ardından 24 Haziran'da Adana merkezli 30 ilde şafak vakti operasyon düzenlendi. 300 hedefin olduğu operasyonda 244 kişi yakalandı.

Cumhuriyet tarihinin en büyük yasa dışı bahis operasyonunda diğer illerden yakalanan şüpheliler Adana'ya getirildi.

LÜKS ARABA VE EVLERİN DE OLDUĞU 553 MİLYON TL DEĞERİNDE MAL VARLIĞINA EL KONULDU

Adana Siber polisi yaptığı operasyon çerçevesinde şüphelilere ait, parayı aklamak için kurdukları 2 paravan şirket, 87 lüks araç, 20 konut, 5 arsa ve iş yerine el koydu. El konulan mal varlıklarının ise 553 milyon TL değerinde olduğu belirtildi.

Operasyonda hedef olan 300 kişinin banka hesabına ve kripto varlıklarına tedbir konuldu. Emniyetteki işlemleri tamamlanan aralarında şebekenin liderleri H.S. ve K.A.U.'nun da olduğu 173 kişi adliyeye sevk edildi. Diğer 71 kişi ise emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

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