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Adana'da yasa dışı bahis operasyonu

Adana'da yasa dışı bahis oynatarak haksız kazanç elde ettikleri ileri sürülen 50 şüpheliyi yakalamaya yönelik şafak vakti operasyon düzenlendi.

AA18 Şubat 2022 Cuma 10:20 - Güncelleme: 18 Şubat 2022 Cuma 10:26
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İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, internet üzerinden yasa dışı bahis oynatıp haksız kazanç sağladıkları iddia edilen zanlılara yönelik çalışma başlattı.

Polis, 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından haklarında gözaltı kararı verilen 50 şüphelinin yakalanması için şafak vakti operasyon düzenledi.

Gözaltına alınan bazı zanlılar, Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilerek emniyete götürüldü.

Şüphelilerin adreslerinde bulunan bilgisayar, cep telefonu ve yasa dışı bahisten elde edildiği değerlendirilen paraya el konuldu.

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