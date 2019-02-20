13°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,2928
  • 6,0045
  • 228.424
  • 101.922
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Yasa dışı bahis oynatan çeteye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltı sayısı 107'ye çıktı

Adana merkezli 11 ilde, internet üzerinden yasa dışı bahis oynatan çeteye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltı sayısı 107'ye çıktı. Çetenin günlük cirosunun 400 bin lira olduğu belirlenirken, hesaplarını kullandıran kişilere aylık 5 bin lira ödemeye yapıldığı öğrenildi.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Adana Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, internet üzerinden yasa dışı bahis oynattığı öne sürülen kişilere yönelik operasyon düzenledi.
 
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) bağlantılı internet siteleri üzerinde bahis oynattıkları saptanan şüphelilerin, kazandıkları yüklü miktardaki paraları yurt dışına aktararak devleti zarara uğrattıkları tespit edildi. Polis ekipleri, gözaltı kararı verilen 146 şüphelinin yakalanması için operasyon düzenledi.
 
Adana merkezli İstanbul, Mersin, İzmir, Aydın, Şırnak, Antalya, Gaziantep, Çanakkale, Adıyaman ve Konya illerinde bulunan şüphelilerin adreslerine eş zamanlı baskın yapıldı. Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda gözaltına alınan şüpheli sayısı 4'ü kadın 107 kişiye ulaştı. Şüphelilere ait cep telefonları, bilgisayar ve tabletlere incelenmek üzere el konuldu.
 
MAL VARLIKLARINA EL KONULDU
 
Yapılan incelemede bahis çetesinin, kullandığı bin 500 hesap üzerinden bugüne kadar 30 milyon 240 bin liralık para hareketi olduğu tespit edildi. Polis, şüphelendiği bin 242 hesabı mercek altına aldı. Ayrıca gözaltına alınanların bahisten elde ettikleri değerlendirilen 753 bin 500 lira, 2 milyon 155 bin lira değerinde 21 lüks otomobil ve 34 milyon 911 liralık gayrimenkule  el kondu. Ekipler bu malların yasa dışı bahisten elde edildiğini saptadı.
 
Bahis çetesinin liderliğini yapan R.O.'nun (44), KKTC'de ofis kiraladığı ve şebekeyi buradan yönettiği anlaşıldı. Yasa dışı bahis oynatarak günde ortalama 400 bin lira gelir elde eden R.O.'nun hesaplarını kullandığı kişilerede aylık 5 bin lira ödeme yaptığı, 1 kişinin farklı bankalarda 7-8 hesabı olduğunu öğrenildi. Ekipler çetenin 400 hesabı aktif olarak kullandığını saptadı. Bu hesaplara ise bloke kondu. Gözaltına alınan şüphelilerin sorgusu sürüyor.

CHP seçim otobüsü, tanzim satış noktasında Barış Manço´nun şarkısını çalarak vatandaşla dalga geçti

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Dev operasyonda gözaltı sayısı 107'ye çıktı

Dev operasyonda gözaltı sayısı 107'ye çıktı

Trump'tan Kuzey Kore açıklaması

Trump'tan Kuzey Kore açıklaması

Fransa Meclisi'nde Suudi Arabistan tepkisi

Fransa Meclisi'nde Suudi Arabistan tepkisi

Ayakkabı ve Botlarda Son İndirim!

Ayakkabı ve Botlarda Son İndirim!

Detaylar belli oldu, 10 iş günü içinde iade edilecek

Detaylar belli oldu, 10 iş günü içinde iade edilecek

Dünya peşine düştü! En çok Türkiye'de var

Dünya peşine düştü! En çok Türkiye'de var

İsyan ettiler: CHP 10 yıldır bizi kandırıyor

İsyan ettiler: CHP 10 yıldır bizi kandırıyor

Yeni atanmıştı, görev yerine giderken hayatını kaybetti

Yeni atanmıştı, görev yerine giderken hayatını kaybetti
 

POPÜLER HABERLER

Hindistan’da 2 gösteri uçağı düştü

Hindistan’da 2 gösteri uçağı düştü

5 yaşındaki çocuğa bin 991 lira haciz geldi

5 yaşındaki çocuğa bin 991 lira haciz geldi

Dünya Türkiye'yi konuşuyor! 24 saat durmuyorlar

Dünya Türkiye'yi konuşuyor! 24 saat durmuyorlar

Aşırı yağış limon hasadını geciktirdi

Aşırı yağış limon hasadını geciktirdi

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA