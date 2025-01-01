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  • Adana'da yılbaşı gecesi yapılan uygulamada aranan 75 kişi yakalandı
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Adana'da yılbaşı gecesi yapılan uygulamada aranan 75 kişi yakalandı

Adana'da polis ekiplerinin yılbaşı gecesi yaptığı uygulamada çeşitli suçlardan aranan 75 kişi yakalandı.

AA1 Ocak 2025 Çarşamba 07:40 - Güncelleme:
Adana'da yılbaşı gecesi yapılan uygulamada aranan 75 kişi yakalandı
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İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kentin farklı yerlerinde oluşturduğu uygulama noktalarında şüpheli kişileri ve araçları durdurdu.

Ekipler 13 bin 823 kişinin GBT'sini kontrol etti, 4 bin 284 araçta inceleme yaptı.

Çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 75 kişi yakalandı, çalıntı olduğu tespit edilen 2 araca el konuldu, 18 araç trafikten men edildi, 52 araç sahibine ise 385 bin 517 lira ceza uygulandı.

İş yerlerini de denetleyen ekipler kumar oynattığı tespit edilen 2 iş yeri sahibi hakkında yasal işlem başlattı, kumar oynadığı belirlenen 3 kişiye ise 19 bin 275 lira ceza yazdı.

Ekipler uygulamada 8 ruhsatsız tabanca, 4 ruhsatsız av tüfeği, 1 kurusıkı tabanca ve bunlara ait fişekler ile farklı miktarlarda uyuşturucu ele geçirdi.

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