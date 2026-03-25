İSTANBUL 12°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Mart 2026 Çarşamba / 7 Sevval 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,362
  • EURO
    51,5067
  • ALTIN
    6495.76
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

Adana'da yol terörü! Baba-oğul tutuklandı

Adana'da trafikte önünü kestikleri otomobil sürücüsüne korku dolu anlar yaşatan tır şoförü baba ve oğlu tutuklandı. Şüphelilerden birinin bıçak çektiği olayda, “El kol hareketi yaptı, sinirle indim” savunması dikkat çekti.

İHA25 Mart 2026 Çarşamba 09:45 - Güncelleme:
ABONE OL

Olay, 23 Mart günü Seyhan ilçesi bağlı Yeşilevler Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde meydana geldi. Trafikte çıkan tartışmanın ardından tır şoförü Mehmet Necmi Z., tartıştığı sürücü Fatih Ö.'nün otomobilinin önünü kesti.

Tırdan inen sürücünün oğlu Mehmetcan Z., bıçakla otomobile zarar verdi. Olay anı ise otomobilin araç içi kamerasına anbean yansıdı. Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Suç Önleme ve Araştırma Şubesi ekipleri, saldırganları yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde baba ve oğlu, Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi'nde yakalandı. Mehmetcan Z.'nin kavga sırasında elinde bulunan bıçak da ele geçirildi.

Tır sürücüsü Mehmet Necmi Z.'ye 183 bin TL, oğlu Mehmetcan Z.'ye 180 bin TL olmak üzere toplam 363 bin TL para cezası kesildi. Mehmet Necmi Z.'nin ehliyetine 2 ay el konulurken, aracı da 2 ay trafikten men edildi.

Emniyetteki sorgularında Mehmet Necmi Z., "Hiçbir suçlamayı kabul etmiyorum", oğlu Mehmetcan Z. ise, "El kol hareketi yaptı, sinirle indim. Ama bıçaklamadım" dediği öğrenildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheli de çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

ÖNERİLEN VİDEO

Trafik magandası dehşet saçtı: Ailesinin gözü önünde saldırdı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.