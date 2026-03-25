Adana'da yol terörü! Baba-oğul tutuklandı

Olay, 23 Mart günü Seyhan ilçesi bağlı Yeşilevler Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde meydana geldi. Trafikte çıkan tartışmanın ardından tır şoförü Mehmet Necmi Z., tartıştığı sürücü Fatih Ö.'nün otomobilinin önünü kesti.

Tırdan inen sürücünün oğlu Mehmetcan Z., bıçakla otomobile zarar verdi. Olay anı ise otomobilin araç içi kamerasına anbean yansıdı. Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Suç Önleme ve Araştırma Şubesi ekipleri, saldırganları yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde baba ve oğlu, Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi'nde yakalandı. Mehmetcan Z.'nin kavga sırasında elinde bulunan bıçak da ele geçirildi.

Tır sürücüsü Mehmet Necmi Z.'ye 183 bin TL, oğlu Mehmetcan Z.'ye 180 bin TL olmak üzere toplam 363 bin TL para cezası kesildi. Mehmet Necmi Z.'nin ehliyetine 2 ay el konulurken, aracı da 2 ay trafikten men edildi.

Emniyetteki sorgularında Mehmet Necmi Z., "Hiçbir suçlamayı kabul etmiyorum", oğlu Mehmetcan Z. ise, "El kol hareketi yaptı, sinirle indim. Ama bıçaklamadım" dediği öğrenildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheli de çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.