Güncel

Adana'da zehir operasyonu! Damacanalardan 28 kilo sıvı uyuşturucu çıktı

Adana'da polisin kovalamaca sonucu durdurduğu araçta, damacanalara gizlenmiş 28 kilo 640 gram sıvı metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan iki şüpheli, 'Adana'ya gezmeye gelmiştik' savunması yaptı.

IHA24 Aralık 2025 Çarşamba 09:49
Adana'da zehir operasyonu! Damacanalardan 28 kilo sıvı uyuşturucu çıktı
ABONE OL

Adana'da nefes kesen takip sonucu durdurulan otomobilde bulunan damacanalardan 28 kilo 640 gram sıvı metamfetamin ele geçirildi. Yakalanıp tutuklanan iki şüphelinin, "Uyuşturucudan haberimiz yok, Adana'ya gezmeye geliyorduk" dedikleri öğrenildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yabancı uyruklu K.C. (52) ve H.Z.'nin (48) kente uyuşturucu madde getireceği bilgisine ulaştı. Bunun üzerine narkotik ekipleri şüphelilere ait otomobili tespit etti. Tespit edilen aracı Mersin Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunda takibe alan polis, nefes kesen kovalamaca ile önünü keserek durdurdu. Araçta yapılan arama 2 damacananın içerisinde toplamda 28 kilo 640 gram sıvı metamfetamin ele geçirildi. Yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki ifadesinde, "Uyuşturucu maddelerden haberimiz yok, Adana'ya gezmeye geliyorduk" dedikleri öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli de çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

  • sıvı metamfetamin
  • polis kovalamaca
  • şüpheliler yakalandı

