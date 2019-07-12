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Adana'daki 4 milyon 795 bin avroluk hırsızlık

Adana'da, banka ve kurumlar arası para transferi yapan bir firmadan nakil için yükleme yapıldığı sırada 4 milyon 795 bin avronun çalınmasıyla ilgili gözaltına alınan 2 kardeşten biri tutuklandı.

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İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, merkez Yüreğir ilçesi Karataş Caddesi'nde, para transferi konusunda lojistik hizmeti veren bir firmadan nakil aracına yükleme gerçekleştirildiği sırada 4 milyon 795 bin avronun çalınmasına ilişkin yaptığı çalışmada 2 kişinin daha olayla bağlantısı olduğunu tespit etti.

Ekipler, kardeş olduğu bilgisine ulaştığı şüpheliler Sercan B. ile Gökhan B'yi operasyonla yakaladı.

Paranın çalınmasında kullanılan ve daha önce içinde 4 kişinin olduğu değerlendirilen lüks araçta beşinci bir kişinin daha bulunduğu, bu kişinin de Sercan B. olduğu belirlendi.

Diğer zanlı Gökhan B'nin ise çalınan paradan yaklaşık 30 bin avro aldığı öne sürüldü.

Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan zanlılar, sağlık kontrolü için Adana Adli Tıp Birimine getirildi.

Daha sonra sevk edildikleri adliyede nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkartılan zanlılardan Sercan B. tutuklandı, kardeşi Gökhan B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

OLAY

Banka ve kurumlar arası para transferi yapan bir firmadan 25 Haziran'da nakil için yükleme yapıldığı sırada güvenlik sorumlusu Burak E. iki çuvaldaki 4 milyon 795 bin avroyu alarak lüks bir otomobille kaçmış, otomobil, PTT Evleri Mahallesi'nde terk edilmiş halde bulunmuş, olayla ilgili Atilla Can Ö, Ahmet K, Mehmet G, Engin K, Tuncay B. ve Abdulsamet B. gözaltına alınmıştı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan Atilla Can Ö, Ahmet K. ve Mehmet G. tutuklanmış, Engin K, Tuncay B. ve Abdulsamet B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Polis, olayın diğer zanlıları Burak E, Mehmet Emin G. ve Hasan B'yi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

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