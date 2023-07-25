Adana'daki depreme ilişkin açıklama: Can kaybı yok

Karaloğlu, Kozan Kaymakamlığı'nda düzenlediği basın toplantısında, saat 08.44'te meydana gelen deprem nedeniyle bölgede yaşayan vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Deprem kaynaklı can kaybı yaşanmadığını aktaran Karaloğlu, "En büyük tesellimiz, bu depremde herhangi bir can kaybımız yok. Deprem kaynaklı herhangi bir yaralanmamız da yok ama depremin oluşturduğu stres ve panikle vatandaşlarımızın kaçarken düşme veya diğer olaylar nedeniyle hastaneye müracaatları var. Onların da tedavileri devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Karaloğlu, depremden etkilenen alanlarda incelemeler yapıldığına işaret ederek, şöyle devam etti:

"42 araç, 387 personel ve İHA bölgeye sevk edildi. Şu anda Adana Valiliğimizin koordinasyonunda, depremden etkilenen bölgedeki köylerde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ve AFAD personelimiz hasar tespit çalışmalarına devam ediyor. "İlk tespitlerimize göre Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden de hasarlı olan bir ev yıkıldı, 6 ev, bir cami ve 11 ahır da hasar gördü. Bölgede haberleşmede, elektrik ve ulaşım alt yapısında herhangi bir sorunumuz yok. Bölgenin tamamında haberleşme, elektrik ve ulaşım imkanları devam ediyor."

GEÇİCİ BARINMA ALANLARI KURULUYOR



Vatandaşların geçici barınmalarına yönelik çalışma başlattıklarını belirten Karaloğlu, "Etkilenen köylerde evleri hasar alan vatandaşlarımızın geçici barınmalarını sağlamak üzere bölgeye 80 çadır sevk edildi. AFAD tarafından Mersin depomuzdan hemen 80 konteyner tahsisi yapıldı. Hemen sevkiyatına başladık. İnşallah evi hasarlı olan vatandaşlarımıza konteyner kurulumu gerçekleştirerek geçici barınmalarını konteynerler sağlamış olacağız." diye konuştu.

Karaloğlu, vatandaşların beslenme ihtiyaçları için sıcak yemek desteği çalışmalarının da sürdüğünü anlattı.

EVİ HASAR GÖREN VATANDAŞLAR İÇİN HANE BAŞI 10 BİN LİRA NAKDİ DESTEK



Depremzede vatandaşlara nakdi yardım yapılacağını duyuran Karaloğlu, "Bölgede evi hasar gören vatandaşlarımıza Kozan Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığıyla hane başına verilecek 10 bin lira, bugün ve yarın hesaplarına geçmiş olacak." dedi.

Karaloğlu, hasarlı yapılar için çeşitli uyarılarda bulunarak, şunları kaydetti:

"Rabbim ülkemizi bundan sonraki afetlerden, felaketlerden korusun. Bilim insanları, deprem uzmanları 6 Şubat'taki depremlerin bir artçı sarsıntısı olduğunu, bunun yeni bir deprem olmadığını söylüyorlar. 6 Şubat'tan bugüne kadar 44 bin 152 artçı sarsıntı olmuş. Vatandaşımızdan isteğimiz; depremlerde hasar gören, tespit yapan arkadaşlarımızın 'ağır ve orta hasarlı' dediği yapıları kullanmamaları, uzak durmaları. Bugün 6 Şubat depreminde hasar görmüş bir ev yıkıldı. Allah vermesin, vatandaşımızın onu ciddiye almayıp evini kullanıyor olsaydı, bugün belki başka bir şey konuşacaktık. Bu nedenle AFAD'ın ve kamunun yaptığı uyarıları vatandaşlarımızın ciddiyetle takip etmesini istirham ediyoruz."

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Adana'nın Kozan ilçesi olan 5,5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedilmiş, depremin 11,27 kilometre derinlikte olduğu belirlenmişti.