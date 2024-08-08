Adana'daki dünkü depremler gelecekte olacak depremleri öne çekti!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre; Adana'da dün saat 05.32'de 4.6, 05.33'te 4.5 ve 05.34'te 4.0 büyüklüğünde; 7.0 kilometre derinlikte art arda 3 deprem meydana geldi. Kozan ve Seyhan ilçelerinde de hissedilen depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Vatandaşlar, deprem anında evlerini terk edip, sokaklara çıktı. Deprem anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; depremlerle beraber pencere ve kolonlardan gelen sesler duyuldu. Sarsıntının 10 saniyeden kısa sürdüğü kaydedildi. Bazı ev ve işyerlerinin duvarlarında çatlaklar oluştu.

'SAİMBEYLİ FAYI AKTİF'



Depremleri değerlendiren Dokuz Eylül Üniversitesi'nden (DEÜ) Prof. Dr. Hasan Sözbilir, "Adana, her ne kadar il merkezinden doğrudan diri bir fay içermiyor olsa da il merkezinin yakın doğusunda Misis Fayı, Karataş Fayı, Yumurtalık Fayı, İskenderun Düziçi Fayı, Topraklale Fayı, kuzeyinde Ecemiş Fayı, Saimbeyli Fayı ve Sayrun Fayı, güneyinde Kıbrıs Yayı'nın varlığı nedeniyle deprem tehlikesi yüksek illerimizden biridir. Kozan ilçesinde art arda meydana gelen 3 deprem, Saimbeyli Fayı'nın güney ucundaki fay parçalarının aktivitesini göstermektedir" dedi.



'DEPREMLERİ ÖNE ÇEKTİ'



Jeoloji Yüksek Mühendisi Beytullah Saraç ise, "6 Şubat depreminden sonra stresin, Adana'daki faylara aktarıldığını söylemiştik. 6 Şubat'taki 2 büyük deprem, 20 Şubat Defne depremini tetiklemişti. Aynı şekilde Adana'da olacak depremler, stres yüklü faylar varken 6 Şubat depremi ile de daha da önemli hale geldi. Sabah yaşanan deprem, fiziki olarak insanları nasıl uyandırdıysa; söylemek isterim ki mecazi olarak Adana'daki yöneticileri uykudan uyandırması gerekiyor. Adana depreme hazırlanmalı. Adana'da 6 ve üzeri depremler yaratacak faylar mevcut. Yaşanan depremler gelecekte olacak depremleri öne çekti" dedi.

