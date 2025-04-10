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Adana'daki karnavalda 2. rezalet! Fenomen dönercinin standı kaldırıldı

Kocaeli'nde yedikleri tavuk dönerden yüzlerce kişinin zehirlenmesinin ardından bir skandal da Adana'da meydana geldi. Pişmiş dönerin üzerine çiğ tavuk taktığı görüntüleri üzerine fenomen dönerciye para cezası verildi. İnsan sağlığın hiçe sayan dönercinin standı karnavaldan kaldırıldı.

IHA10 Nisan 2025 Perşembe 09:55 - Güncelleme:
Adana'daki karnavalda 2. rezalet! Fenomen dönercinin standı kaldırıldı
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Adana'da karnavalda bir dönercinin daha pişmiş tavuğun üzerine çiğ tavuk taktığı anlar ortaya çıktı.

Geçtiğimiz günlerde Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 648 kişi yediği tavuk dönerden zehirlenmişti. Adana'da merkez parkta gerçekleştirilen Portakal Çiçeği Karnavalı'nda stant açan fenomen dönercinin ise pişmiş tavuğun üzerine çiğ tavuk taktığı görüntüler ortaya çıkmıştı.

Bunun üzerine fenomen dönerciye 42 bin 76 TL idari para cezası uygulanmış, standı karnaval alanından kaldırılmıştı.

BİR DÖNERCİ DAHA İNSAN SAĞLIĞINI HİÇE SAYDI

Bu kez de karnaval alanında yer alan farklı bir işletmenin standında dönerci ustasının pişmiş tavuğun üzerine çiğ tavuk koyduğu anlar ortaya çıktı.

O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Karnaval alanında yaşananlar insan sağlığının tehlikeye atıldığını gözler önüne serdi.

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