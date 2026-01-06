İSTANBUL 18°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Ocak 2026 Salı / 18 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,0339
  • EURO
    50,3903
  • ALTIN
    6207.7
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Adana'daki kayıp gençten acı haber: Seyhan Baraj Gölü'nde bulundu
Güncel

Adana'daki kayıp gençten acı haber: Seyhan Baraj Gölü'nde bulundu

Adana'da 4 gündür kayıp olan 21 yaşındaki Hasan Hüseyin Kaygısız'dan acı haber geldi. Kaygısız'ın cansız bedeni, Seyhan Baraj Gölü'nde bulundu.

IHA6 Ocak 2026 Salı 20:39 - Güncelleme:
Adana'daki kayıp gençten acı haber: Seyhan Baraj Gölü'nde bulundu
ABONE OL

Alınan bilgiye göre, 2 Ocak'ta Çukurova Halk Eğitim Merkezi'nden çıkan 21 yaşındaki Hasan Hüseyin Kaygısız'dan bir daha haber alınamadı. Bunun üzerine ailesi polise kayıp başvurusunda bulundu. Ekipler Kaygısız'ın halk eğitim merkezinden çıktıktan sonra gidebileceği güzergahlarda çalışma yaptı. Çalışmada Kaygısız'ın Kabasakal Mahallesi'nde tarla içinde giderken güvenlik kamerasına ulaştı. Polis bu görüntü üzerine AFAD'a haber verdi. Kaygısız'ın en son görüldüğü yere gelen ekipler tarla içinde defter parçaları olduğunu tespit edip takip ettiklerinde gencin çantasına ve defterlerine ulaştı. Yapılan çalışmalarda sonuca ulaşılamayınca sualtı polisi ve gemi adamları da bugün izlerin bulunduğu yerin aşağı kısımlarında Seyhan Baraj Gölü'nde çalışma yürüttü.

Gün boyu süren aramalarda herhangi bir bulguya rastlanmazken, akşam saatlerinde gölde balık tutan bir kişi su üzerinde bir cansız beden gördü. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye polis ve arama ekipleri sevk edildi. Dalgıç polislerden oluşan gemi adamlar cenazeyi sudan çıkardı. Yapılan incelemede cesedin Kaygısız'a ait olduğu belirlendi. Kaygısız'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

  • adana
  • seyhan baraj gölü
  • Hasan Hüseyin Kaygısız

ÖNERİLEN VİDEO

Kontrolden çıkan tır eve daldı: Kaza anı anbean kaydedildi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.