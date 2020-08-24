Adana'daki orman yangını söndürülmeye çalışılıyor

AA 24 Ağustos 2020 Pazartesi 07:17 - Güncelleme: 24 Ağustos 2020 Pazartesi 07:17

Dün öğle saatlerinde Kozan'ın Kuyubeyli Mahallesi'ndeki ormanlık alanda başlayan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Şu ana kadar 200 hektardan fazla ormanlık alanda zarara yol açan yangına, dün havanın kararması nedeniyle ara verilen havadan müdahale sabahın erken saatlerinde tekrar başladı.

Bölgede sorti yapan 2 yangın söndürme uçağı ve 6 yangın söndürme helikopteri, alevlerin ilerlemesini durdurmaya çalışıyor.

Adana ve çevre illerden gelen 90'dan fazla arazöz ve ekip ise karadan yangının büyümesini önlemek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.