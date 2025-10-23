İSTANBUL 22°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Ekim 2025 Perşembe / 2 CemaziyelEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,9878
  • EURO
    48,845
  • ALTIN
    5548.92
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Adana'daki sır ölüm aydınlatıldı: Cinayetin ardından yasak aşk çıktı
Güncel

Adana'daki sır ölüm aydınlatıldı: Cinayetin ardından yasak aşk çıktı

Adana'da otomobilde ölü bulunan adamın, yasak ilişki yaşadığı kadının oğlu tarafından dövüldüğü ortaya çıktı. Dayısı ile birlikte tutuklanan genç, 'Ne işin var evimizde dedim. Çık git dememen rağmen çıkmadı. Kavga sırasında zorla çıkarttım. Öldürme kastım yoktu' dediği öğrenildi.

IHA23 Ekim 2025 Perşembe 10:11 - Güncelleme:
Adana'daki sır ölüm aydınlatıldı: Cinayetin ardından yasak aşk çıktı
ABONE OL

Olay, 21 Ekim günü saat 17.30 sıralarında Çukurova ilçesine bağlı Toros Mahallesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre, 54 yaşındaki İlyas Ünalan, aracıyla seyir halindeyken fenalaşarak yol ortasında durdu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri Ünalan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yaptığı ilk incelemede Ünalan'ın vücudunda darp izlerine rastladı. Bunun üzerine başlatılan soruşturmada, dedektifler çevredeki güvenlik kameralarını inceleyip Ünalan'ın ölümünden kısa süre önce N.C. (45) isimli kadının evinden çıktığını tespit etti.

Cinayet ekipleri, Ünalan ile N.C.'nin yasak ilişki yaşadığını ortaya çıkardı. Ünalan'ın, ölümünden dakikalar önce N.C.'nin oğlu Onur C. (27) tarafından evde annesiyle birlikte yakalandığı çıkan kavgada tarafların birbirini darp ettiği öğrenildi.

"ZORLA EVDEN ÇIKARDIM, ÖLDÜRME KASTIM YOKTU"

Ünalan, olayın ardından evden ayrıldı ancak kısa süre sonra aracında yaşamını yitirdi. Polis olayla ilgili şüpheli olarak anne N.C., oğlu Onur C., ve dayı G.C. (47)gözaltına alındı.

Emniyet götürülen Onur C.'nin, "Ne işin var evimizde dedim. Evden çık git dememe rağmen çıkmadı. Kavga ettik, zorla evden çıkardım. Öldürme kastım yoktu" dediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Onur C. ve dayı G.C. çıkarıldığı mahkemece "kasten öldürme" suçundan tutuklandı. Anne N.C. ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

ÖNERİLEN VİDEO

Edremit canisinin uzman çavuşu şehit ettiği anlar ortaya çıktı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.