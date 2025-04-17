ABD'de Florida Kolluk Kuvvetleri Departmanı, TikTok'ta çocuk cinsel istismarı reklamları yaptığı tespit edilen bir web sitesini soruşturmaya başladı. Sitenin, 100 dolar karşılığında özel internet sunucuları ile erişim sağlanan ve illegal internet ağı olarak bilinen 'Dark/Deep Web' üzerinden, çocuk istismarına ulaşım sağladığını belirleyen ajanlar 'kirli yüz' operasyonuyla ABD'de yaşayan 8 şüpheliyi gözaltına aldı.

400 YIL HAPİS TALEBİ

Akşam Gazetesi'nin haberine göre, Florida Başsavcısı James Uthmeier 7 Nisan'da bir basın toplantısı yaparak operasyon hakkında bilgi verdi. Başsavcı, çetenin liderinin 'John De Vil' lakaplı Adana'da yaşayan Mehmet Berk Bozüyük olduğunu açıkladı. Bozüyük'ün çalıntı ve sahte kimliklerle Ximena Maqueda aracılığıyla çocuk istismarının küresel satışını ve dağıtımını sağladığını belirten başsavcı Uthmeier, çete üyelerinin fotoğraflı şemasını da basınla paylaştı. O şemada çete lideri olarak yer alan Bozüyük'ün, Türkiye'den iadesinin talep edildiği açıklandı. Bozüyük'ün yakalanmasının ardından "gasp, kara para aklama, çocuğun cinsel istismarı gibi suçlamalarla 400 yıla kadar hapis cezası talep edileceği bildirildi.

İADE TALEBİ OLMAMIŞ

Haberin Türk basına da yansımasının ardından Adana polisi alarma geçti. Ancak yapılan incelemede ABD'den resmi olarak Bozüyük hakkında bir talep gelmediği belirlendi. Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Bozüyük'ün gerçekten de Adana'da olduğunu belirledi. Gözaltına alınan Bozüyük'ün evinden 12 adet cep telefonu çıktı.

SUÇ UNSURU BULUNMADI

Siber polis, Bozüyük'ün de 2008-2009 yılları arasında farklı kişiler tarafından açılan, ancak sonrasında kullanılmayan pasif haldeki sosyal medya hesaplarını çalıp, para karşılığında yurtdışına sattığını tespit etti. Evinden çıkan dijital materyaller ve cep telefonu incelenen Bozüyük ile ilgili olarak, herhangi bir çocuk istismarı izine de rastlanmadığı öğrenildi. Bozüyük sorgusunda; "Hakkımdaki haberleri ben de gazete ve televizyonlardan öğrendim. Çok şaşkınım. Benim de çocuğum var. Tek suçum, sosyal medya hesaplarını çalıp, yurtdışına satmam." dedi Adliyeye sevk edilen Mehmet Bozüyük, 'adli kontrol' şartıyla serbest bırakıldı.