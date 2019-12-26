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Güncel

Adana'nın Ceyhan ilçesinde sağanak nedeniyle eğitime ara verildi

Adana'nın Ceyhan ilçesinde, şiddetli sağanak nedeniyle eğitime bugün ara verildiği bildirildi.

AA26.12.2019  09:52 - Güncelleme: 26.12.2019  09:52

Kaymakam Bayram Yılmaz, yazılı açıklamasında, olumsuz hava şartları nedeniyle ilçedeki okullarda bugün eğitim yapılmayacağını belirterek, "Öğrencilerimizin herhangi bir olumsuz durum yaşamaması için bugün eğitim öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir." ifadesini kullandı.

Adana'nın merkez Yüreğir ve Seyhan ilçelerindeki 14 okulda da olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün okullar tatil edilmişti.

ADANA'DA SAĞANAK VE TAŞKINLAR HAYATI OLUMSUZ ETKİLİYOR

Adana'nın Karataş ilçesinde etkisini sürdüren sağanak taşkınlara neden oldu, bazı okulların bahçeleri ile sokaklar, caddeler, ev ve iş yerleri su altında kaldı.

Sağanak nedeniyle Mehmet Akif Ortaokulunun bahçesi ile bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

Kemaliye Mahallesi sakinleri de su baskınları yüzünden zor anlar yaşadı, mahalle muhtarı Mehmet Alice sokakta kayıkla ilerlemeye çalıştı.

Alice, evlerinde hasar oluşan mahalle sakinlerini kayıkla ziyaret etti.

İlçedeki tarım arazileri de su altında kaldı.

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