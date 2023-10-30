İSTANBUL 24°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Kasım 2023 Çarşamba / 18 RebiülAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,3352
  • EURO
    29,9614
  • ALTIN
    1802.11
  • BIST100
    7489.69
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Adana'nın ''gerdanlığı'' 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde 100. yıl kutlaması
Güncel

Adana'nın ''gerdanlığı'' 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde 100. yıl kutlaması

Adana 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde 1699 metre uzunluğunda ve 9 metre genişliğindeki dev Türk bayrağının ve Atatürk posterinin altında Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları yapıldı.

AA30 Ekim 2023 Pazartesi 09:55 - Güncelleme:
Adana'nın ''gerdanlığı'' 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde 100. yıl kutlaması
ABONE OL

Met-Gün İnşaat'tan yapılan açıklamaya göre, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından Met-Gün İnşaat'a yaptırılan Adana 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki etkinlikler, Adana Valisi Yavuz Selim Köşger'in katkılarıyla organize edildi.

Adanalılar, 100. yılda Türkiye'nin en büyük bayrağının kendi şehirlerinde olmasının gururunu yaşayarak hem Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygıyla andı hem de 100. yıl kutlamalarını şölene dönüştürdü.

Kutlamalardaki etkinliklerin gündüz bölümünde kano, bisiklet ve koşu yarışları yapıldı. Kutlamalara özel düzenlenen etkinlikler kapsamında 100 bisikletçi, 100 atlet ve 100 kanocu yarıştı. Adana 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde 15 bin 300 metrekare alanı kapsayan ve bugüne kadar asılan en büyük Türk bayraklarından biri olan ay-yıldızın gölgesindeki etkinlikler, bir şölen havasında gerçekleşti.

Halk oyunları ekiplerinin gösteriler sunduğu etkinlik kapsamında down sendromlu gençler de koşu yarışmasına katıldı. Etkinlikler kapsamında motosikletli polis ekipleri bir gösteri geçişiyle hem Adana halkını hem de dev Türk bayrağını selamladı.

Kutlamalar çerçevesinde gece ise ışık ve su gösterileri gerçekleştirildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.