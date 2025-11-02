Adana'nın kaybolan mirası: Alman köprüsü kuraklıkla ortaya çıktı

Seyhan Baraj Gölü yapılmadan önce çevre köylerin Adana ile bağlantısını kuran Alman Köprüsü baraj yapıldıktan sonra sular altında kaldı. Köprü uzun yıllar sonra kuraklık nedeniyle su çekilmesiyle yeniden ortaya çıktı.

İnşaat mühendisliğini Süleyman Demirel'in yaptığı Seyhan Baraj Gölü, eski Adana'nın 15 kilometre yukarısında 850 bin dönüm araziyi ve Adana'yı Seyhan Nehri'nin sebep olabileceği su baskınından kurtarmak amacıyla 8 Nisan 1956'da yapıldı. Baraj yapıldıktan sonra Çakıt Nehri kıyısında bulunan başta Çatalan ve Dörtler köyleri olmak üzere birçok mahalle gölün karşısında kalarak Adana ile irtibatı kesildi. Göl yapılmadan önce köylerin Adana ile bağlantısını kuran ve 1900'lü yılların başında yapıldığı tahmin edilen Alman Köprüsü de sular altında kaldı. Yıllarca su altında kalan Alman Köprüsü kuraklık nedeniyle gölde sular azalınca yeniden ortaya çıktı. Çakıt Nehri'nin yatağı değiştiği için nehrin kenarında duran Alman Köprüsü dron ile görüntülendi.

Dörtler köyü sakini Adem Önder, "Eskiden burada Çatalan Nahiyesi vardı. Oradaki köprü, Adana bağlantısını sağlıyordu. Babamın anlattığına göre, burayı Almanlar yapmış. Eski dönemde köprünün bulunduğu yerde yerleşim yerleri varmış. O köprü, 'Alman Köprüsü' olarak biliniyor. Balıkçılık yaptığım dönemlerde, o köprünün üzerine çıkıp balık tutardık. Baraj yapılınca su altında kaldı. Adana ile buranın bağlantısı koptu. Buraya yeni köprü yapılana kadar, tabiri caizse biz burada 50 yıl hapis kaldık. Şu an köprü yeniden ortaya çıktı ama bir faydası kalmadı. Sadece tarihi açıdan bir önemi var" dedi.