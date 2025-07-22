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  • Adana'nın Venedik'i Ganj Nehri'ne döndü: CHP'li belediyelerin kirlilikle imtihanı
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Adana'nın Venedik'i Ganj Nehri'ne döndü: CHP'li belediyelerin kirlilikle imtihanı

Adana'nın Venedik'i olan sulama kanallarının bazı bölümleri çöplükten adeta Hindistan'daki meşhur Ganj Nehri'ne döndü. Kirlilik nedeniyle yeşile bürünen ve pis kokudan yanından geçilmeyen kanallardaki kirliliğe vatandaşlar tepki gösterdi.

IHA22 Temmuz 2025 Salı 09:47 - Güncelleme:
Adana'nın Venedik'i Ganj Nehri'ne döndü: CHP'li belediyelerin kirlilikle imtihanı
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Çukurova'nın bereketli topraklarına hayat veren sulama kanalları, kente kattığı görsel zenginlik nedeniyle adeta İtalya'nın ünlü kenti Venedik potansiyeli taşıyor.

Ancak sulama kanallarının bazı bölgeleri kirlilik nedeniyle adeta Hindistan'daki meşhur Ganj Nehri'ne dönmüş durumda.

Sarıçam Deresi olarak adlandırılan merkez Yüreğir ilçesine bağlı Kozan Caddesi ve Kozan Çarşısı kesişiminde bulunan kanalda bunlardan yalnızca bir tanesi. Seyhan Nehri'yle birleşen dere, kirlilik nedeniyle yeşile bürünürken pis kokudan dolayı yanından bile geçilmeyecek duruma geldi.

Koltuk minderi de dahil olmak üzere birçok insan atığının da atıldığı kanal kirlilikten geçilmezken vatandaşlar tepki gösterdi.

"BURALAR KORUNMALI, TEMİZLENMELİ"

İhlas Haber Ajansı'na konuşan Suat Sülü, "Burası çok kötü durumda. Adana'mızda böyle bereketli bir sulama kanalı var ancak hiç bakılmıyor. Buraya insanlar da çöp atıyor ama temizlik, yaptırım yok. Buralar korunmalı, hangi belediyenin sorumluluğunda ise belediye, eğer Devlet Su İşleri'nin sorumluluğunda ise onlar temizlemeli. Bizler sulama kanallarımızı insanlara Adana'nın Venedik'i olarak tanıtıyoruz ancak buralar Hindistan'daki meşhur Ganj Nehri'ne döndü. Gerçi Ganj Nehri'nde en azından Hindistanlılar ölü yıkıyor, bir amaca hizmet ediyor. Burada o bile yapılmaz" dedi.

"KOKUDAN GEÇEMİYORUZ"

Mehmet Yılmaz ise, "Kokudan geçemiyoruz. Görüntüsü de çok kötü, ihbar ediyoruz ama kimse gelip ilgilenmiyor. Sizlerin aracılığıyla inşallah buralar temizlenir" diye konuştu.

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