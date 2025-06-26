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Adana'yı sarsan olay! Amcası Deniz'i ateşe verdi

Adana'da amcası tarafından üzerine yanıcı madde dökülerek yakılan genç Deniz'in yaşadığı korkunç anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, saldırganın elindeki şişeyle yanıcı maddeyi döküp, gencin kaçmaya çalıştığı anlar yer aldı.

İHA26 Haziran 2025 Perşembe 09:38 - Güncelleme:
Adana'yı sarsan olay! Amcası Deniz'i ateşe verdi
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Adana'da amcası tarafından üzerine yanıcı madde dökülerek yakılan Deniz'in yoğun bakımdaki tedavisi sürerken olay anının güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde, amcasının elinde bir şişeyle gelip yanıcı maddeyi yeğeninin üzerine döktükten sonra yakma ile gencin koşma anları yer aldı.

VÜCUDUNDA 2 VE 3. DERECE YANIKLAR OLUŞTU

Olay, geçtiğimiz 7 Haziran Cumartesi günü merkez Seyhan ilçesine bağlı Bey Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 16 yaşındaki Deniz K., arife günü cezaevinden şartlı tahliye ile çıkan babası Yusuf K.'nin (53) yanına gitmek için evden çıkarken amcası O.K. (52) hızla geldi. Ağabeyiyle miras anlaşmazlığı yüzünden uzun yıllardır husumetli olan amca, yanında arkadaşı bulunan yeğeninin üzerine yanıcı madde döküp yakarak kaçtı. 112'yi arayan O. K., 'Ağabeyim oğlunu yaktı' diyerek ihbarda bulundu. Bölgeye gelen sağlık ekipleri genci hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri de güvenlik kamerası görüntülerini inceleyip olayı gerçekleştiren kişinin aslında amca O.K. olduğunu tespit etti. Gözaltına alınan şüpheli amca, sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Vücudunda 2 ve 3. derece yanıklar olan Deniz K.'nin yoğun bakımdaki tedavisi ise sürüyor.

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Dehşete düşüren olayın güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Amcasının elinde bir şişeyle hızla gelip yanıcı maddeyi yeğeninin üzerine döktükten sonra yakması, gencin ise yanarak koşması güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Yoğun bakımda tedavisi süren Deniz K. ise hayalinin futbolcu olmak olduğunu anlatarak, "Benim bir sürü hayalim vardı. Futbolcu olacaktım, Türkiye derecelerim, madalyalarım vardı. Beni bu hale getirdi. Allah cezasını versin" amcasına tepki gösterdi.

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