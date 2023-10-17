Adapazarı-Serdivan Raylı Sistem Hattı'nı Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tamamlayacak

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan ve yıllardır şehrin en büyük beklentisi olarak görülen raylı sistem projesiyle ilgili karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Başkan Ekrem Yüce'nin raylı sistem projesinde Adapazarı-Serdivan hattı karara göre, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca devralınarak tamamlanacak. Resmi Gazete'de ise karara, "Şehir içi raylı ulaşım sistemleri, metrolar ve bunlarla ilgili tesislerin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca üstlenilmesi, devralınması ve tamamlanmasını müteakip devri ile ilgili şartların belirlenmesine ilişkin kararda değişiklik yapılması hakkında karar" maddesiyle yer verildi.