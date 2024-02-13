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  • ''Adaylıklarda ahbap-çavuş ilişkileri ön plana çıktı'' deyip CHP'den istifa etti
Güncel

''Adaylıklarda ahbap-çavuş ilişkileri ön plana çıktı'' deyip CHP'den istifa etti

Adana'nın Çukurova İlçe Belediye Başkanı Soner Çetin, partisi CHP'den istifa etti. Çetin, 'Son aday belirleme yöntemlerinde de net bir şekilde gördük. Atatürk ilkeleri, cumhuriyet değerleri, sosyal demokrasinin evrensel kuralları gibi partinin kimliğini oluşturan kavramların gözardı edildiği, tarafsız ve liyakate hiçbir kriterin dikkate alınmadığı, parti içi dar kadrolaşmanın ön plana çıktığı, adaylıkların ahbap-çavuş ilişkileriyle dağıtıldığı bir süreci üzülerek yaşadık' dedi.

IHA13 Şubat 2024 Salı 12:19 - Güncelleme:
''Adaylıklarda ahbap-çavuş ilişkileri ön plana çıktı'' deyip CHP'den istifa etti
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Çetin, yaptığı yazılı açıklamada şunlara yer verdi:

Ömrümüzü verdiğimiz partimizin gasp edilmeye çalışıldığını, ilkelerinden ve değerlerinden uzaklaştırıldığını üzülerek görmekteyiz. Önce yerelde ardından genelde iktidarı hedeflemesi gerekirken, Cumhuriyet Halk Partisi mevcut yönetiminin sadece kendi parti içi iktidarlarını korumaya yönelik taktikler geliştirmeye çalıştığını kaygıyla izlemekteyiz.

Bunu son aday belirleme yöntemlerinde de net bir şekilde gördük. Atatürk ilkeleri, cumhuriyet değerleri, sosyal demokrasinin evrensel kuralları gibi partinin kimliğini oluşturan kavramların gözardı edildiği, tarafsız ve liyakate hiçbir kriterin dikkate alınmadığı, parti içi dar kadrolaşmanın ön plana çıktığı, adaylıkların ahbap-çavuş ilişkileriyle dağıtıldığı bir süreci üzülerek yaşadık.

Tanık olduğum bu kaygı verici tablo nedeniyle ömrünü Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde geçirmiş, partinin birçok kademesinde gururla görev yapmış biri olarak partimden istifa ettiğimi üzülerek açıklıyorum. Ancak, bu hikaye burada bitmez."

  • Çukurova Belediye Başkanı Çetin
  • istifa

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