Cumhuriyet Halk Partisi tarafından Karaburun Belediye Başkan Adayı olarak ilan edilen Nurşen Balcı, daha önce partililer tarafından 'ithal aday' eleştirileriyle protesto edilmişti. İlçede adaylık konusu gündemi meşgul ederken son noktayı Genel Başkan Özgür Özel koydu.

ADAYLIK SON ANDA GİTTİ

İzmir adaylarının tanıtım toplantısına 24 saatten az bir süre kala CHP'nin Karaburun adayı değişti. 29 Ocak'taki Parti Meclisi toplantısı sonrası ismi CHP'nin Karaburun Belediye Başkan Adayı olarak açıklanan Nurşen Balcı, aday tanıtım toplantısına 24 saatten az bir süre kala Özel'den çizik yedi. Yerine de mevcut Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan yeniden aday gösterildi. Dün saat 14.00'da Karşıyaka Spor Salonunda düzenlenen aday tanıtım toplantısına katılan Özel Karaburun Belediye Başkan Adayı olarak İlkay Girgin Erdoğan'ı sahneye davet edip elini kaldırdı.

ÖNCE BÖKE SONRA ÖZEL ARAMIŞ

Yaşananların perde arkasına ulaşıldı. Sabah'ın haberine göre, Aday tanıtım toplantısına saatler kala CHP Karaburun Belediye Başkan Adayı Balcı'yı önce CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke ardından da CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in telefonla arayıp adaylıktan çekilmesi yönünde telkinde bulunduğu ortaya çıktı.

ÇEKİLMEM KARŞILIĞINDA 2 GÖREV TEKLİF ETTİLER

Yazılı açıklama yapan Balcı iddiaları doğruladı. 14 Ocak akşamı Karaburun Belediye Başkan adayı olarak ilçede çalışmalarını sürdürürken önce partinin genel sekreteri Selin Sayek Böke ardından da Genel Başkan Özgür özel tarafından telefonla arandığını belirten Balcı: "Beni telefonla arayarak adaylıktan geri çekilmem" istediler. Şahsıma "Karşıyaka Belediyesi'nde Başkan Yardımcılığı veya Büyükşehir Belediyesi'nde üst düzey bir görev" teklif edilmiştir. Kendilerine üyesi olmakla onur duyduğum CHP'nin Karaburun Belediye Başkan adaylığından çekilmeyi kabul etmediğimi söyledim ve görev tekliflerini siyaseti makam için değil partim ve ülkem için yaptığım için reddettiğimi bildirdim. Beş kuşak İzmir'li olan ve Atatürk'ün izinden yürüyen bir ailenin ferdiyim. Babam değerli İzmir Belediye Başkanı İhsan Alyanak'ın yardımcısı olarak hizmet verdi. Ben de uzmanlık alanım olan Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nden emekli oldum. İki dönem Belediye Meclis Üyeliği sürecinde üç yıl da Encümen Üyesi olarak çalıştım. İmar Komisyonu'nun yanı sıra Hukuk ve Çevre komisyonlarında görev alarak ranta geçit vermedim. Bu sebeple doğasıyla ülkemizin en güzel ve bakir ilçelerinden olan Karaburun'a hizmet veremeyeceğim için çok üzgünüm." dedi.

Yaşananlar kulislerde büyük yankı uyandırdı.

UYGAR'A NE TEKLİF ETTİNİZ?

Geçtiğimiz günlerde Çiğli Adayı Uygar Yıldırım da son anda çizik yemiş yerine Onur Emrah Yıldız belediye başkan adayı gösterilmişti. Önceki gün Uygar Yıldırım'la bir araya gelen Özel bir video paylaşmış Yıldırım'la el sıkışıp anlaştıklarını açıklamıştı. Yıldırım da partisi için çalışmaya devam edeceğini söylemişti. Yaşanan son gelişme kulislerde Özel acaba Uygar'a çekilmesi karşılığında ne teklif etti yorumlarına neden oldu.