ADF 2025'te Gazze mesajı: Filistin'in haklı mücadelesini dünyaya anlatıyoruz

Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olarak yer aldığı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ev sahipliğinde düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu 2025, Belek Turizm Bölgesi'ndeki NEST Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi.

İbiş, AA muhabirine, AK Parti Gençlik Kolları Dış İlişkiler Birimi ve ilgili birimlerle ilk günden bu yana forumda yer aldıklarını söyledi.

Diplomasinin kalbinin Antalya'da attığını belirten İbiş, forumun Türkiye'nin tüm mücadelesinin dış dünyaya tanıtılması ve anlatılması için çok önemli bir organizasyon olduğunu kaydetti.

Gençlik Kolları olarak forumda çeşitli temaslarda bulunduklarını anlatan İbiş, "Gençlik alanında dünyanın her yerinden gelen katılımcılarla, Türkiye'deki diğer gençlik STK'lerinden arkadaşlarımızla irtibat halindeyiz. Sadece siyasi parti olarak değil, gençler, STK'ler, diğer ülkeler ve Türkiye'nin bu olaylara bakış açısı, Türkiye'de oluşturulmaya çalışan gençlik algısıyla alakalı gerçekliğin ne olduğunu onlara burada anlatıyoruz." diye konuştu.

Türkiye'de gençlerin ciddi bir vizyona sahip olduğunu belirten İbiş, ileride ülkenin daha iyi yerlere gelmesi için gençlere önemli görevler düştüğünü ifade etti.

Forumun geleceği inşa edecek gençlerin diplomasi alanında deneyim kazanması için oldukça önemli olduğunu vurgulayan İbiş, şöyle konuştu:

"Bugünün ve yarının yöneticileri, diplomatları, bu diplomasiyi gerçekleştirecek aktörler şu anki gençlerimiz. O yüzden gençlerimizin burada, önemli katılımcıların yer aldığı etkinliklerde tecrübe edinmesi çok kıymetli. Bu ülkenin gençleri olarak önümüzdeki dönemde diplomatik anlamda kendimizi geliştirmek adına hep beraber buradayız. Türkiye'nin gençleri siyasete, dış politikaya, diplomasiye çok ilgili çünkü ülkesine ilgili. O yüzden Antalya Diplomasi Forumu'nun en önemli katılımcılarından bir tanesi de gençler çünkü burada deneyim kazanacak gençlerin geçmişten alacağı mirası daha güçlü yarınlara taşımak adına yapacak çok işi var."

"FİLİSTİN'DEKİ HAKLI MÜCADELEMİZİ ANLATIYORUZ"

Gazze'de yaşananları yakından takip ettiklerini vurgulayan İbiş, Gençlik Kolları olarak katliamlara "dur" demek için Türkiye genelinde çeşitli eylem ve faaliyetlerde bulunduklarını dile getirdi.

Mevcut durumda ateşkes ihlalleri ve çocuk katliamları yapıldığına dikkati çeken İbiş, "Bizler Filistin'in tüm mücadelesinde amasız, fakatsız, lakinsiz diğer dünya ülkelerinden farklı olarak bu zulmün tamamen karşısındayız. Nerede olmamız, ne yapmamız gerekiyorsa bu ülkenin gençleri olarak her daim gözümüz, kulağımız, gönlümüz oradaki genç kardeşlerimizle. ADF'de Gazze ve Filistin'deki haklı mücadelemizi de gençlerle paylaşıyor, diğer ülkelerden gelen misyon ve gençlik temsilcilerine anlatıyoruz." dedi.

İbiş, hiçbir vicdanın, insanlığın, oradaki görüntülere katlanamayacağını, bu nedenle tüm dünyanın geleceğini inşa edecek gençlerin buna "dur" demesi gerektiğini düşündüklerini kaydetti.

İBİŞ, AA'NIN STANDINDA "SESSİZ TANIK" GALERİSİNİ GEZDİ

Yusuf İbiş, Antalya Diplomasi Forumu'nda AA'nın standını ve Filistin'de hayatını kaybeden gazetecilerin isimlerinin, bölgeden gelen zarar görmüş kamera ve fotoğraf makinelerinin, AA foto muhabirleri tarafından Filistin'de çekilen fotoğrafların sergilendiği "Sessiz Tanık" galerisini gezdi.

AA Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Yusuf Özhan, İbiş'e sergi hakkında bilgi verdi.