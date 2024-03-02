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ADF'de yerli otomobil TOGG'a yoğun ilgi

Antalya'da bu yıl 147 ülkeden 19 devlet başkanı, 73 bakan ve 57 uluslararası temsilci olmak üzere 4 bin 500'e yakın katılımcının yer aldığı Diplomasi Forumu'nda, Türkiye'nin ilk yerli otomobili TOGG da sergileniyor. NEST Kongre ve Fuar Merkezi'nde açılan stantta ziyaretçiler TOGG'u inceleyebiliyor.

DHA2 Mart 2024 Cumartesi 20:07 - Güncelleme:
ADF'de yerli otomobil TOGG'a yoğun ilgi
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Antalya Diplomasi Forumu'nun ikinci gününde, forumun ev sahibi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NEST Kongre ve Fuar Merkezi'ndeki stantları ziyaret etti. Bakan Fidan, Türkiye ve yurtdışından katılımcılarla fotoğraf çektirdi. ADF 2024'ün düzenlendiği alanda Türkiye'nin ilk yerli otomobili TOGG da sergileniyor. Bakan Fidan, TOGG CEO'su Gürcan Karakaş ile birlikte aracın bulunduğu standı da ziyaret etti. TOGG'un direksiyonuna geçen Fidan ve Karakaş, araç içinde bir süre sohbet ettikten sonra ekiple fotoğraf çektirdi.

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