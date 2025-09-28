Adil Karaismailoğlu Star Gazetesi'nde

Milli İradenin Sesi Star Gazetesi'nin yazar kadrosuna önemli bir isim daha katıldı.

TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı Adil Karaismailoğlu her pazartesi yazılarıyla Star Gazetesi'nde olacak.

Karaismailoğlu, Star Gazetesi'nde gündeme dair yazılarıyla yer alacak.

Adil Karaismailoğlu'nun ilk yazısı yarın Star Gazetesi'nde olacak.

Adil Karaismailoğlu kimdir?

19.09.1969 tarihinde Trabzon'da doğdu; Karadeniz Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesinden Makine Mühendisi olarak mezun oldu. Yüksek lisansını Bahçeşehir Üniversitesi Kentsel Sistemler ve Ulaştırma Yönetimi programında tamamladı.

1995 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesinde Ulaşım Koordinasyon Müdürlüğünde göreve başlayan KARAİSMAİLOĞLU,İETT de Mühendis ve Yönetici, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Müdür Yardımcısı ve Ulaşım Koordinasyon Müdürü, Ulaşım Daire Başkanlığı, Ulaşım , Çevre ve Teknoloji yatırımlarından sorumlu Genel Sekreter Yardımcılığı görevlerinde bulundu.

Bu görevlerde iken İstanbul Ulaşım ve Lojistik Master Planı çalışmalarının yapılması ve hayat geçirilmesini sağladı. Bu çalışmalar çerçevesinde İstanbul Karayolu altyapısının geliştirilmesi için yol kavşak ve tüneller planlandı. Geneli Raylı Sistem yatırım planı oluşturularak,1100 km2lik raylı sistem ağına ilişkin fizibilite ve proje çalışmaları tamamlandı.1050 km bisiklet yolu planlanarak bisiklet paylaşım sistemi hayata geçirildi. İstanbul'un 35 bin km'lik ulaşım ağının akıllı ulaşım sistemleriyle donatılmasına ve Ülkemizin ilk Trafik Kontrol Merkezinin kurulmasına öncülük etti. Ülkemizde ilk olan yerli ve özgün İBB Cep Trafik, İBB Yol gösteren mobil uygulamaları gibi birçok projenin hayata geçirilmesini sağladı.

Kendi alanında dünyanın sayılı tesislerinden biri olan 3.000 ton/gün-70 MWH kapasiteli İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atık Yakma ve Enerji Üretim Tesisi planlamasına ve inşasına ;Silivri İlçesi Seymen Havzasında Çöp Gazından Enerji Üretim Tesisinin planlamasına; Şile İlçesinde Endüstriyel Atık Termal Bertaraf Tesisi planlamasına; İstanbul Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve İstanbul Hava Kitlesi Eylem Planı'nın hazırlanmasına ve bunun gibi birçok projeye katkı sağladı.

20 Eylül 2019 tarihinde atandığı Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcılığı görevini yürütmekte iken;28 Mart 2020 tarihinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanı görevine atandı.

Karaismailoğlu, Bakanlığı döneminde Türkiye'nin ulusal ve uluslararası entegrasyonun sağlanması için haberleşme ,ulaşım ve altyapı alanlarında pek çok dev esere imza attı.2053 Ulaştırma ve Lojistik Ana Planını oluşturarak; Türkiye'nin 2053 yılına kadar yapılacak yatırımlarını belirledi. Bir yıl içerisinde TÜRKSAT 5A ve TÜRKSAT 5B uydularını fırlatarak hizmete alınmasını sağladı. Avrupa'nın en yüksek kulesi Çamlıca Kulesini hizmete açtı. Çanakkale Zaferimizin 107.yıl dönümünde dünyanın en uzun orta açıklığa ve kulelerine sahip 1915 Çanakkale Köprüsü ile 101 km'lik Malkara Çanakkale Otoyolu'nu hizmete aldı. Yurdun dört bir yanında bölünmüş yolları Eğiste Hadimi Viyadüğü, Yeni Yusufeli Yolları ,Beğendik köprüsü, Kömürhan köprüsü, Phaselis Tüneli, Assos ve Troya Tünelleri ,Pirinkayalar Tüneli gibi ileri mühendislik teknolojilerine sahip karayolu yatırımlarını hayata geçirdi. Türkiye'nin en akıllı yolu Ankara-Niğde Otoyolunu hizmete açtı. Türkiye'nin ikinci denize dolgu hava limanı olan Rize-Artvin Havalimanını ve Tokat yeni Havalimanını tamamladı. Konya-Karaman hızlı tren hattı, Gaziray, Başakşehir - Kayaşehir Metro hattı, Pendik Sabiha Gökçen Havalimanına metro hattı Kağıthane – İstanbul Havalimanı metro hattı gibi önemli demiryolu yatırımlarını tamamlayarak hizmete açtı. Abdülhamid Han'ın hayali Filyos limanını hayata geçirdi ve daha bunun gibi onlarca projenin başlangıcının temellerini de atarak Türkiye'nin yeni nesil ulaşım devrinin mimarı oldu.

Karaismailoğlu evli ve iki çocuk babasıdır.

Halen TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanıdır.