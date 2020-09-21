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'Adil Öksüz' ihbarı harekete geçirdi: İki günlük kazı çalışması gerçekleştirildi

15 Temmuz FETÖ'cü darbe girişiminde kilit rol oynayan firari Adil Öksüz'ün Sakarya'nın Akyazı ilçesinde bulunan bir araziye çanta içerisinde evraklar gömdüğü iddiası savcılığı harekete geçirdi.

IHA21 Eylül 2020 Pazartesi 11:30 - Güncelleme: 21 Eylül 2020 Pazartesi 11:30
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FETÖ’nün sözde TSK yapılanmasının sivil sorumlusu firari Adil Öksüz’ün Sakarya’nın Akyazı ilçesinde bulunan bir araziye, darbe girişimi sonrasında çanta içerisinde evrak gömdüğü ihbar edildi. İhbar üzerine Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı konu ile ilgili soruşturma başlattı. 15 Eylül Salı günü Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı ile emniyet ekipleri gözetiminde, belediyeye ait iş makinaları tarafından belirtilen yerde kazı çalışması başlatıldı. 2 gün süren çalışmalar sonucu belgelerin saklandığı iddia edilen arazide hiçbir bulguya rastlanılmadığı öğrenildi.

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