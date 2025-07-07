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''Terörsüz Türkiye''de kritik hafta! Cumhurbaşkanı Erdoğan DEM heyetini kabul ediyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın DEM Parti heyetini kabulü başladı. Kabulde, “Terörsüz Türkiye” hedefine ulaşmak için yürütülen çalışmalar ele alınıyor.

HABER MERKEZİ7 Temmuz 2025 Pazartesi 15:04 - Güncelleme:
''Terörsüz Türkiye''de kritik hafta! Cumhurbaşkanı Erdoğan DEM heyetini kabul ediyor
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Terörsüz Türkiye sürecinde silah bırakma aşamasının yeni haftada başlaması bekleniyor.

Kritik gelişme öncesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, DEM Parti heyetinde yer alan TBMM Başkanvekili ve Van Milletvekili Pervin Buldan ile Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar'ı kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, saat 15.00'te başladı.

Zirvede, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala ile MİT Başkanı İbrahim Kalın da yer aldı.

Kabulde "Terörsüz Türkiye" hedefine ulaşmak için yürütülen çalışmalar ele alınıyor.

"TARİHİ BİR GÖRÜŞME"

Görüşme öncesi açıklama yapan DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan, "Tarihi bir görüşme bizim açımızdan. Süreç yeniş bir aşamaya giriyor." dedi.

İLK GÖRÜŞME 10 NİSAN'DA YAPILMIŞTI

Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti heyeti ile ilk görüşmesini 10 Nisan'da yapmıştı. Bu ikinci görüşme olacak.

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan
  • dem parti
  • Terörsüz Türkiye

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