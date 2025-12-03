İSTANBUL 16°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Aralık 2025 Çarşamba / 13 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,4779
  • EURO
    49,5
  • ALTIN
    5742.01
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • MHP Lideri Bahçeli'den şehit aileleri ve gazilere söz: Al-ver sürecine tamamıyla kapalıyız
Güncel

MHP Lideri Bahçeli'den şehit aileleri ve gazilere söz: Al-ver sürecine tamamıyla kapalıyız

“Terörsüz Türkiye” hedefinden asla geri adım atılmayacağını vurgulayarak, şehit aileleri ile gazilerin endişe etmemesi gerektiğini söyleyen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 'Onların başlarını öne eğdirmeyeceğiz. Pazarlık içinde değiliz. Al-ver sürecine tamamıyla kapalıyız. Türkiye'nin egemenlik hukukunu, Cumhuriyet'in kurucu ve kuruluş felsefesini zafiyete uğratacak hiçbir yanlışın içinde Cumhur İttifakı olarak yer almayız' dedi.

HABER MERKEZİ3 Aralık 2025 Çarşamba 08:30 - Güncelleme:
MHP Lideri Bahçeli'den şehit aileleri ve gazilere söz: Al-ver sürecine tamamıyla kapalıyız
ABONE OL

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TÜRKGÜN'e Türkiye'nin güvenlik politikaları, terörle mücadele ve bölgesel gelişmelere ilişkin kritik açıklamalarda bulundu Bahçeli, "Terörsüz Türkiye" hedefinden asla geri adım atılmayacağını vurgulayarak, şehit aileleri ile gazilerin endişe etmemesi gerektiğini söyledi.

"KAZANAN TÜRKİYE OLACAK"

Milletin 'Terörsüz Türkiye' atılımlarının arkasında olduğunu belirten Bahçeli, "Kazanan Türkiye ve Türk milleti olacak. 'Terörsüz Türkiye' hedefini zehirleme arayışında olanlara milletimiz kulak asmayacak, itibar etmeyecek. Kim ki 'Terörsüz Türkiye'den rahatsızsa bir karanlık, bir kurnazlık, bir kumpas içinde" diye konuştu.

"BAŞLARINI ÖNE EĞDİRMEYİZ"

Şehit aileleri ve gazilerin endişe etmemesini isteyen Bahçeli, "Onların başlarını öne eğdirmeyeceğiz. Pazarlık içinde değiliz. Al-ver sürecine tamamıyla kapalıyız. Türkiye'nin egemenlik hukukunu, Cumhuriyet'in kurucu ve kuruluş felsefesini zafiyete uğratacak hiçbir yanlışın içinde Cumhur İttifakı olarak yer almayız" dedi.

"SUÇA BULAŞMAYAN DÖNSÜN"

Kürtlerin terörle uzaktan yakından bağlantısı olmadığına dikkati çeken Bahçeli, "Farklı saik ve sebeplerle aldanıp kandırılan, fakat suça karışmamış, silahlı bir eylemde bulunmamış kim varsa gelip ailesiyle kucaklaşmalı. Türkiye Cumhuriyeti şefkatlidir. Biz hep birlikte Türkiye'yiz, hepimiz Türk milletiyiz" açıklamasını yaptı.

"İMRALI'NIN ÇAĞRISI HERKESİ KAPSAR"

Suriye'nin kuzey doğusunda etkili olan SDG/YPG'nin henüz İmralı'nın çağrısına riayet etmediğini ve silah bırakmadığını belirten Bahçeli, çağrının PKK'nın yanı sıra bölücü terörün tüm bileşenlerini kapsadığını söyledi. Bahçeli, SDG/YPG'nin Şam yönetimiyle imzalanan 10 Mart tarihli mutabakata riayet etmesi gerektiğini kaydetti.

"Darbe" iddialarına sert tepki! Bahçeli: İftiralar bizi yolumuzdan döndüremez

ÖNERİLEN VİDEO

Genç kadın kriz geçirdi, kokoreç arabasına saldırdı: Polis müdahale etti

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.