 Adin Beach Hotel’de Lezzetler ‘Bahçeden’

2015 yılından bu yana, Antalya’nın gözde tatil beldelerinden Alanya İncekum’da misafirlerini ağırlayan Adin Beach Hotel, sunduğu lezzetli yemekler, şık konsepti ve yüzde yüz memnuniyet ilkelerinden ödün vermeden her sezon tercih sebebi oluyor.

Kadınlara, erkeklere, ailelere özel olarak deniz ve havuz imkanı sunan tesis konforlu bir tatil geçirmeniz için tüm imkanları seferber ediyor.





“ Helal Ürün” standartlarında %100 Doğal ve Sağlıklı Lezzetler

Kendi bahçe ve seralarında, 4 mevsim meyve sebze üretimi yapan Adin Beach Hotel, sofralarında yer alan ürünlerin bir çoğunu doğal olarak yetiştirmekle beraber, ‘’Helal Ürün’’ standartlarında gönül rahatlığıyla tüketilebilecek, sağlıklı lezzetler sunuyor.

Adin Beach Hotel Osmanlı Mutfağı, Akdeniz Mutfağı ve Meksika Mutfağı’ndan oluşan Ala Carte Restaurantları’nda sunduğu çeşitli lezzetlerle taze sunum ve özeni her detayı ile misafirlerine hissettiriyor.





%100 Saf Zeytinyağı, %100 sağlık

Akdeniz Bölgesinin özel lezzetlerinden biri olan Zeytinyağı, Adin Beach Otel’de çok özel bir sunumla misafirleriyle buluşuyor. Otelin bahçelerinde yetişen zeytinlerin toplanarak, bekletilmeden sıkılması ile elde edilen %100 Natürel Sızma Zeytinyağlı lezzetler misafirlere benzersiz bir deneyim sunuyor.

5 Yıldızlı Otel Konseptinin ‘’Özenli’’ hali