İSTANBUL 11°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Şubat 2023 Pazartesi / 30 Recep 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,8651
  • EURO
    20,1687
  • ALTIN
    1117.99
  • BIST100
    5148.93
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Adıyaman Gölbaşı'nda depremin yaralarını sarmak için çalışmalar sürüyor
Güncel

Adıyaman Gölbaşı'nda depremin yaralarını sarmak için çalışmalar sürüyor

'Asrın felaketi' olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde yaraları sarmak için çalışmalar devam ediyor.

AA20 Şubat 2023 Pazartesi 18:36 - Güncelleme:
Adıyaman Gölbaşı'nda depremin yaralarını sarmak için çalışmalar sürüyor
ABONE OL

Tokat Belediyesi ekipleri, Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen Gölbaşı'nda deprem sonrası kentin tamamen çökmüş altyapı ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, yaptığı açıklamada, depremzedelerin yaralarını sarmak için her gün önceki günden daha iyi olacak şekilde sorunları azaltmaya, ihtiyaçları gidermeye gayret ettiklerini söyledi.

Bütün Tokat olarak kenetlenip yaraları sarmaya çalıştıkları Gölbaşı ilçesinde hayatın normale dönmesinin biraz daha zaman alacağını ifade eden Eroğlu, "Fakat biz devletimizin bölgede yapacağı yeni konutlaşma sürecinden önce burada kalan kardeşlerimizin ihtiyaçlarını gidermek için, yıkıcı depremin deforme ettiği ulaşım ve altyapıda sorunları gidermek için çalışıyor, ilerlemeler kaydediyoruz." dedi.

AFAD tarafından gönderilen konteynerlerin ilçeye gelmeye devam ettiğini dile getiren Eroğlu , "8 bin depremzede kardeşimizin geçici olarak konaklayabilecekleri yaklaşık 2 bin konteynerlik yeni bir alan oluşturuyoruz. En kısa sürede kardeşlerimizi bu alana taşıyacağız. Bozulan yollar tamir edildi. Ekiplerimiz 20 caddede çalışmalarını yaptı. 15 Temmuz Demokrasi Meydanı, Turan Özdemir Caddesi ve Zafer Caddesi'nde ise çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor." diye konuştu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.