Türkiye, 28 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı seçimi için ikinci kez sandık başına gidecek. Adıyaman seçim sonuçları, ilde yaşayan vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Peki, 2023 seçimlerinde Adıyaman'da Cumhurbaşkanı adayları Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu ne kadar oy aldı? İşte 28 Mayıs Adıyaman Cumhurbaşkanı seçim sonuçlarına göre Cumhurbaşkanı adaylarının oy oranları

ADIYAMAN SEÇİM SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Yüksek Seçim Kurulu tarafından duyurulan seçim takvimi işlemeye devam ediyor. YSK Başkanı Ahmet Yener yaptığı bilgilendirmede seçimlerde oy kullanacak seçmen sayısının yurt içerisinde 60 milyon 843, toplamda ise 64 milyon 113 bin 941 olduğunu duyurdu. Adıyaman'da Cumhurbaşkanlığı seçimini hangi aday kazandı? 2023 Adıyaman Cumhurbaşkanı seçim sonucu

2023 seçimlerinini ilk turunda yüzde 50+1 oranında salt çoğunluğun sağlanamadığı için Cumhurbaşkanlığı Seçimi 28 Mayıs Pazar ünü tekrarlanıyor. Bu kapsamda deprem bölgesinde yer alan illerden Adıyaman'da Recep Tayyip Erdoğan'ın yüzde kaç oy aldığı merak ediliyor. 28 Mayıs Cumhurbaşkanı seçimlerine ilişkin anlık sonuçları ile Türkiye geneli seçim sonuçları Star seçim sayfasında yer alacak.

YSK verilerine göre Adıyaman seçim sonuçları 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi oy oranları, seçim yasakları kalktığı anda haberimizde yer alacak.