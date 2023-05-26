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Adıyaman seçim sonuçları 2023: 28 Mayıs Adıyaman Cumhurbaşkanı seçim sonuçları

2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu 28 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilecek. Seçmenler, ilk seçimde oy verdikleri sandık alanlarında oylarını kullanacak. Seçimlerde deprem bölgesinde yer alan Adıyaman'da hangi Cumhurbaşkanı adayının ne kadar oy aldığı merak ediliyor. 28 Mayıs 2023 seçim sonuçları star.com.tr'den anlık olarak takip edilebilecek. Peki Adıyaman Cumhurbaşkanlığı seçiminde kim ne kadar oy aldı? İşte 28 Mayıs Adıyaman Cumhurbaşkanı seçim sonuçları

26 Mayıs 2023 Cuma 17:28 - Güncelleme:
Adıyaman seçim sonuçları 2023: 28 Mayıs Adıyaman Cumhurbaşkanı seçim sonuçları
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Türkiye, 28 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı seçimi için ikinci kez sandık başına gidecek. Adıyaman seçim sonuçları, ilde yaşayan vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Peki, 2023 seçimlerinde Adıyaman'da Cumhurbaşkanı adayları Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu ne kadar oy aldı? İşte 28 Mayıs Adıyaman Cumhurbaşkanı seçim sonuçlarına göre Cumhurbaşkanı adaylarının oy oranları

ADIYAMAN SEÇİM SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Yüksek Seçim Kurulu tarafından duyurulan seçim takvimi işlemeye devam ediyor. YSK Başkanı Ahmet Yener yaptığı bilgilendirmede seçimlerde oy kullanacak seçmen sayısının yurt içerisinde 60 milyon 843, toplamda ise 64 milyon 113 bin 941 olduğunu duyurdu. Adıyaman'da Cumhurbaşkanlığı seçimini hangi aday kazandı? 2023 Adıyaman Cumhurbaşkanı seçim sonucu

2023 seçimlerinini ilk turunda yüzde 50+1 oranında salt çoğunluğun sağlanamadığı için Cumhurbaşkanlığı Seçimi 28 Mayıs Pazar ünü tekrarlanıyor. Bu kapsamda deprem bölgesinde yer alan illerden Adıyaman'da Recep Tayyip Erdoğan'ın yüzde kaç oy aldığı merak ediliyor. 28 Mayıs Cumhurbaşkanı seçimlerine ilişkin anlık sonuçları ile Türkiye geneli seçim sonuçları Star seçim sayfasında yer alacak.

YSK verilerine göre Adıyaman seçim sonuçları 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi oy oranları, seçim yasakları kalktığı anda haberimizde yer alacak.

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