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Adıyaman'da 16 adet arılı kovan çalındı

Adıyaman'ın Kahta ilçesine bağlı Doluca köyü kırsalında bulunan 16 adet arılı kovan çalındı.

IHA19 Şubat 2020 Çarşamba12:24 - Güncelleme: 19 Şubat 2020 Çarşamba 12:24

Sincik ilçesine bağlı Karaköse köyünde arıcılık yapan Abuzer Tanrıverdi’ye ait olan 16 adet arılı kovan, kış ayarında arılarını getirdiği Kahta ilçesine bağlı Doluca köyü yakınlarında çalındı. Doluca köyünde bulunan 20 arılı kovanının 16’sının çalındığını kovanları kontrole geldiğinde fark eden Abuzer Tanrıverdi durumu jandarma ekiplerime bildirdi. Jandarma ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

Abuzer Tanrıverdi, “Arılarımı kontrol etmek için geldiğimde 20 kovandan sadece 4 kovanın yerinde olduğunu gördüm. Jandarmayı arayıp arılarımın çalındığını haber verdim. Arılarımı çalan kişi kovanları açıp kontrol etmiş, 4 kovanın arıları ölmüştü onları almamış ama kovanların altındaki demiri ve kovanların üzerine örttüğüm çadırı almış” dedi.

Jandarmanın konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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