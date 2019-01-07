Adıyaman’da 165 yerleşim birimine ulaşılamıyor

İki haftadan beri yağışların devam ettiği Adıyaman’da, kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Kar yağışı nedeniyle kırsaldaki yerleşim birimlerine ulaşım sağlanamıyor. Adıyaman merkeze bağlı 10 köy, 10 mezra, Çelikhan’a bağlı 15 köy, 23 mezra, Gerger’e bağlı 15 köy, 29 mezra, Gölbaşı’na bağlı 1 köy, 1 mezra, Kahta’ya bağlı 3 köy, 7 mezra, Sincik’e bağlı 15 köy, 36 mezra olmak üzeri toplam 59 köy, 106 mezra yolunun ulaşıma kapalı olduğu öğrenildi. Adıyaman genelinde 165 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdare ekipleri 36 iş makinesiyle yolları kapalı olan yerleşim birimlerinde yol açma çalışmalarını sürdürüyor.