İSTANBUL 13°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Kasım 2020 Pazartesi / 14 RebiülAhir 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,7772
  • EURO
    9,3242
  • ALTIN
    443.396
  • BIST100
    1312.92
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Adıyaman'da 241 komando dualarla Suriye'ye uğurlandı
Güncel

Adıyaman'da 241 komando dualarla Suriye'ye uğurlandı

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığına bağlı Özel Harekat Tabur Komutanlığında görevli 241 komando yapılan duanın ardından Suriye'ye uğurlandı.

IHA30 Kasım 2020 Pazartesi 12:41 - Güncelleme: 30 Kasım 2020 Pazartesi 12:42
ABONE OL

Birlik ve beraberlik mesajlarının verildiği uğurlama töreninde konuşan Adıyaman İl Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt, “Bizler şanlı bayrağımızı semalarda ebediyen dalgalandırmak için her zaman olduğu gibi yılmadan çalışacağız ve bu kutsal mücadeleyi inanıyoruz ki kazanacağız. Değerli jandarma komandolar, hançerler, sizleri şanlı bayrağımızdan aldığımız güç, asil milletimizin sevgisi ve duasıyla her görevden alnınızın akıyla çıkacağınızdan inancımız tamdır. Kahraman silah arkadaşlarım, Suriye’deki görevinizde başarılar diliyor gözlerinizden öpüyorum” dedi.

"241 KAHRAMANIMIZI GÖNDERİYORUZ"

Daha sonra konuşan Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar ise “Türkiye Cumhuriyeti sadece kendi milletinin umudu değil, gönül coğrafyasındaki bütün mazlumların umudu olan bir ülkedir. Kahraman ordumuzun Suriye’de yazdığı destanlar şanlı tarihimize altın harflerle yazılacaktır. Bizim hilalimiz mazluma umut, zalime ise korkudur. Kan ve göz yaşının sel olduğu coğrafyaya bugün 241 kahramanımızı gönderiyoruz” diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından komandolar tarafından komando marşı okundu. Marş sonrasında komandolar için kurbanlar kesilirken komandolar aileleriyle vedalaştı. Mutluluk, gurur ve hüznün bir arada olduğu vedalaşma töreninde komandolar sirenler eşliğinde Suriye’nin El-Bab kentine uğurlandı.

Özel Harekat Tabur Komutanlığında düzenlenen uğurlama törenine Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, Adıyaman İl Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt, İl Müftüsü Mehmet Taşcı, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder ile Suriye’ye gidecek olan komandoların aileleri katıldı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.