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Adıyaman'da 3 köy kuduz nedeniyle karantinaya alındı

Adıyaman'ın Besni ilçesinde kuduz vakalarının görüldüğü 3 köy karantina altına alındı.

IHA25 Aralık 2022 Pazar 15:29 - Güncelleme:
Adıyaman'da 3 köy kuduz nedeniyle karantinaya alındı
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Besni ilçesine bağlı Dikilitaş köyünde yaşayan Ali Çakmak'a ait köpek hastalanınca tedavi altına alındı. Kuduz belirtileri bulunan köpekten alınan numuneler Adana Kontrol Laboratuvarına gönderildi. Burada yapılan testlerde köpeğin kuduz olduğunun anlaşılması üzerine köpek itlaf edildi. Kuduz vakasının yaşandığı Dikilitaş köyünde kuduz olan köpeğin temaslı olduğu düşünülen ve aynı zamanda şüpheli görülen köpek ve kedilere de itlaf uygulandı.

Dikilitaş köyünün yanı sıra Yeniköy ve Zormağara köyleri de karantina altına alındı. Gerekli tüm tedbirlerin alındığı köylerde pazartesi günü itibarıyla tüm kedi ve köpeklerin aşılanacağı, Dikilitaş, Yeniköy ile Zormağara köylerinde 6 ay boyunca karantina uygulanacağı belirtildi.

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