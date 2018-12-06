Adıyaman'da 5 FETÖ sanığına hapis cezası

Adıyaman 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen 3'üncü duruşmaya tutuklu yargılanan ve meslekten ihraç edilen doktorlar Recai Kaya, Hacı Polat, Ahmet Toker, Suat Çelik ile avukatları katıldı.

Esnaf İlyas Bolat ise Elazığ 1 Nolu Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden duruşmaya katıldı.

Mahkeme heyeti İlyas Bolat hakkında, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü içerisinde ilçe imamlığı, akademisyen sorumluluğu gibi sorumlu düzeyde görev aldığının, örgüt içerisinde "Osman" ve "İsmail" kod adlarını kullandığının, Falcon, Bylock ve Eagle adlı örgütün haberleşme programlarını kullandığının tespit edildiğini belirtti.

Sanık İlyas Bolat, hakkındaki tespitlere ilişkin, "Baştan beri nasıl yönetici olmadığımı ispat edebilirim diye düşünüyorum ancak belli ki hala ispat edemedim. Dosyada somut bir delil yoktur. Falcon adlı programı kullanmadım. Ben yöneticiysem diğer yöneticilerle görüşmem olması gerekir. Uzun süredir tutuklu bulunmaktayım. Bu nedenle eşim ve ailem mağdur olmuştur. Beraatimi ve tahliyemi talep ediyorum." dedi.

Tutuklu sanıklardan Suat Çelik ise "Benim örgütle hiçbir ilişkim yoktur. Şu an mesleğimde açıkta bulunmaktayım. Beraatimi ve tahliyemi talep ediyorum." ifadelerini kullandı.

Suçlamaları reddeden tutuklu sanıklardan Recai Kaya ise "Bilerek isteyerek devlet ve milletime karşı olacak hiçbir eylemde bulunmadım. Ben elimden geldiğince çevremdeki insanlara yardım etmek istedim. Burada FETÖ ile ilgili bir yardımım olmadı. Herhangi bir gizli haberleşme programı kullanmadım. Ben örgütün ev ve yurtlarında kalmadım. Beraatimi istiyorum." şeklinde savunma yaptı.

Sanıkların son savunmalarını tamamlamaları üzerine mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan İlyas Bolat'a 12 yıl 9 ay, Suat Çelik, Ahmet Toker ve Hacı Polat'a 6'şar yıl 3 ay, Recai Kaya'ya 4 yıl 2 ay hapis cezası verilmesine hükmetti.

Tutuklu sanıklardan Suat Çelik ve Hacı Polat'ın tutuklu kaldığı süre göz önüne alınarak tahliyesine karar verildi.

FETÖ/PDY'nin güncel yapılanmasına yönelik 9 Şubat 2018'de Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin kent merkezinde gerçekleştirdikleri operasyonda, içerisinde İlyas Bolat'ın da bulunduğu 5 kişi otomobilde terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen'in videolarını izledikleri, örgütsel görüşme yaptıkları ve toplanan himmet paralarının dağıtımını yaptıkları esnada yakalanmıştı.