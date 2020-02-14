İSTANBUL 11°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,059
  • EURO
    6,5706
  • ALTIN
    306.777
  • BIST100
    121007
Güncel

Adıyaman'da 5 iş yerini soyan 8 kişi tutuklandı

ADIYAMAN'da, 5 ayrı iş yerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 9 şüpheliden 8'i tutuklandı.

DHA14 Şubat 2020 Cuma11:49 - Güncelleme: 14 Şubat 2020 Cuma 11:49

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve Kahta İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yunus Emre Mahallesi ile Atatürk Bulvarı ve Malatya Caddesi'nde bulunan 5 iş yerinden gerçekleştirilen hırsızlık olayları üzerine çalışma başlattı. Kısa sürede 9 şüphelinin kimlikleri ile adreslerini tespit etti. Polis, şüphelileri düzenlediği operasyonla adreslerinde yakaladı.

3 tablet, 17 kilogram tütün ve 5 tesbih ele geçirilen operasyonda gözaltına alınan şüpheliler, adliyeye sevk edildi. 8 şüpheli tutuklanırken, 1 şüpheli denetimli serbestlik kararıyla serbest bırakıldı.

ABD askerleri yollarını kesen Esed rejimi unsurlarını vurdu

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

1 milyar varillik ham petrol keşfedildi
1 milyar varillik ham petrol keşfedildi

1 milyar varillik ham petrol keşfedildi

HDP'li Işık'tan TBMM'de skandal sözler
HDP'li Işık'tan TBMM'de skandal sözler

HDP'li Işık'tan TBMM'de skandal sözler

Rusya'dan asker talep ettiler
Rusya'dan asker talep ettiler

Rusya'dan asker talep ettiler

Katil, Rize Emniyet Müdürü Verdi'yi FETÖ ile mücadele etti diye şehit etmiş
Katil, Rize Emniyet Müdürü Verdi'yi FETÖ ile mücadele etti diye şehit etmiş

Katil, Rize Emniyet Müdürü Verdi'yi FETÖ ile mücadele etti diye şehit etmiş
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.