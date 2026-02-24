İSTANBUL 14°C / 6°C
Güncel

Adıyaman'da akılalmaz olay: Vücuduna çamaşır suyu enjekte etti

Adıyaman'da, bir genç şırıngayla vücuduna çamaşır suyu enjekte ederek hastaneye kaldırıldı.

24 Şubat 2026 Salı 12:33
Adıyaman'da akılalmaz olay: Vücuduna çamaşır suyu enjekte etti
Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Merkez Hacihalil Köyü yakınlarında bulunan cezaevinde lojmanlarında kalan 19 yaşındaki M.Y.K., isimli genç, henüz bilinmeyen nedenlerden dolayı şırıngayla çektiği çamaşır suyunu vücuduna enjekte etti.

Yakınları tarafından fark edilen olay 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan M.Y.K., Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. M.Y.K'nın hastanede tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

