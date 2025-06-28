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Adıyaman'da akrep paniği: Uzmanlardan peş peşe uyarılar

Adıyaman'da akrep tarafından sokulan bir vatandaş hastanede tedavi altına alındı. Öte yandan uzmanlar, sıcaklık artışının kene, akrep ve yılan gibi türlerin yaşam döngülerinde değişikliğe neden olabileceğini, bu türlerin popülasyonunun artabileceğini ve habitatlarının genişleyebileceğini belirtti.

IHA-AA28 Haziran 2025 Cumartesi 15:02 - Güncelleme:
Adıyaman'da akrep paniği: Uzmanlardan peş peşe uyarılar
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Adıyaman'da, akrep tarafından sokulan bir kişi hastaneye kaldırıldı.

Adıyaman- Gölbaşı karayolu Urfa yol ayrımı kavşağı yakınlarında Mehmet Doğan isimli kişiyi akrep soktu.

Bir süre sonra fenalaşan Mustafa Doğan için sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Mustafa Doğan, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan Mustafa Doğan'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

"AKREPLERİN YAŞAM ALANLARI KUZEYE DOĞRU GENİŞLİYOR"

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Alaşehir Meslek Yüksekokulu Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü Organik Tarım Programı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ersen Aydın Yağmur, küresel ısınma iklim değişikliğiyle habitatların kuzeye doğru genişlediğini, bazı akrep türlerinin de yavaş bir şekilde kuzeye doğru yayılabileceğini, henüz Türkiye'ye bu şekilde yayılmış bir tür bulunmasa da bazı türlerin insanlar tarafından yeni habitatlara taşınabildiğini belirtti.

Yağmur, "Isınmayla birlikte hayvanlar daha önce yaşamadıkları kuzey bölgelere yayılabiliyor. Ancak bu göç değil, yaşam alanının genişlemesi." diye konuştu.

Bazı bölgelerde görülen dönemsel akrep artışlarının her zaman küresel ısınmayla ilişkilendirilemeyeceğinden bu artışların yağış, sıcaklık ve böcek bolluğu gibi mevsimsel nedenlerle de olabileceğinden bahseden Yağmur, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Türlerin, ısınmanın artması sonucunda değişen gıda, rekabet ve barınma gibi faktörlere nasıl tepki vereceğini bilmiyoruz, bazı endemik türler dağların yüksek kesimlerindeki nemli habitatlarda yaşamlarını sürdürüyor ve bu alanlar bir süre daha korunabilir. Şu anda bir şehirde ya da köyde görülen akrep artışını doğrudan küresel ısınmayla ilişkilendirmek mümkün değil; bu durum mevsimsel yağış, dönemsel sıcaklık değişiklikleri ve besin bolluğu gibi kısa vadeli etkenlerle de açıklanabilir çünkü küresel ısınma yavaş ilerleyen uzun vadeli ve kendisini besleyen bir süreçtir. Küresel ısınmayla sıcaklık yılda ortalama 0,01 derece artıyor. Bu yavaş ama tehlikeli bir süreç ve 50 yıl içinde habitatların ciddi şekilde değişmesi bekleniyor."

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