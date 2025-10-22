İSTANBUL 21°C / 16°C
  Adıyaman'da balıkçılar tesadüfen buldu! Milyonlarca yıl öncesine ait çizimler görüntülendi
Güncel

Adıyaman'da balıkçılar tesadüfen buldu! Milyonlarca yıl öncesine ait çizimler görüntülendi

Adıyaman'da baraj kıyısında balıkçılar tarafından tesadüfen keşfedilen ve Paleolitik döneme ait olduğu değerlendirilen kaya resimleri, su altında görüntülendi. Adıyaman Müze Müdürlüğü ekipleri milyonlarca yıllık kalıntının bir kopyasını müzeye koymak için çalışmalarını sürdürüyor.

AA22 Ekim 2025 Çarşamba 13:21 - Güncelleme:
Adıyaman'da balıkçılar tesadüfen buldu! Milyonlarca yıl öncesine ait çizimler görüntülendi
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde 8 yıl önce kuraklık döneminde Atatürk Barajı'nın sularının çekilmesiyle ortaya çıkan kaya resimlerinin bulunduğu alan, bu yıl yeniden incelendi.

Adıyaman Müze Müdürlüğü ekipleri, bölgede su altı kamerasıyla inceleme yaptı.

Müze Müdürü Mehmet Alkan, gazetecilere, kaya resimlerinin olduğu alanda suların yükseldiğini, alanda zaman zaman inceleme yaptıklarını ifade etti.

Burada zorlanarak kaya resimlerini tekrar inceleme fırsatı bulduklarını anlatan Alkan, "Su altında yaptığımız incelemelerde resimlerin üzerlerinde midye kabukları yerleşmiş vaziyette. Bu da görüntü almamızı zorlaştırdı ama daha sonra yapılacak çalışmalar neticesinde bu midyeler temizlenip, net görüntüler alınıp buranın bir kopyasını da müzeye koymayı düşünüyoruz." dedi.

