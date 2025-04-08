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Adıyaman'da depremzedeler afet evlerine yerleşmeye devam ediyor

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden hasar alan Adıyaman'da afetzedeler yeni evlerine yerleşmeye devam ediyor.

AA8 Nisan 2025 Salı 10:57 - Güncelleme:
Adıyaman'da depremzedeler afet evlerine yerleşmeye devam ediyor
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Bu kapsamda İndere köyünde yapımı tamamlanan 144 köy tipi konut, hak sahiplerine teslim edildi. Anahtarlarını teslim alıp yeni evlerine yerleşenler, memnuniyetlerini dile getirdi.

Hak sahibi afetzede Abdurrahman Karakuş, gazetecilere, depremlerde evinin ağır hasar aldığını anlattı.

Yeni evinde huzurlu bir şekilde yaşadığını belirten Karakuş, "Artık yeni evlerimizdeyiz. Allah devletimizden razı olsun, devletimize zarar vermesin. Ömrübillah çalışsak bu evleri yapamazdık. Yeni evimiz güzel, yerimiz geniş. Bundan iyisi can sağlığıdır." dedi.

Hak sahibi Remziye Karakuş ise yeni evinin eskisine göre daha güzel ve kullanışlı olduğunu ifade ederek, kışı çok rahat geçirdiğini söyledi.

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